Nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre troviamo sul piano astrale il Sole, Mercurio e Venere transitare nel segno dello Scorpione, mentre la Luna viaggerà dai gradi del Capricorno (dove risiede Plutone) al domicilio dell'Ariete. Giove assieme a Nettuno, invece, permarranno in Pesci, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Lilith, infine, proseguirà il transito in Cancro come Urano insieme al Nodo Nord protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Scorpione, meno conciliante per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: creativi. Grazie al Messaggero degli Dei in quarta dimora e alle splendide posizioni lunari da giovedì in poi, i nati Leone potrebbero essere dotati di una gran dose di creatività, grazie alla quale potranno trasformare con semplicità le loro idee fantasiose in atti concreti oltremodo soddisfacenti. Martedì e mercoledì, invece, sarà bene stare attenti alle uscite economiche, perché il rischio sarà quello di esagerare con le spese.

2° posto Scorpione: lavoro top. Eccezion fatta per le controverse prime due giornate di novembre, la restante settimana avrà buone chance di risultare particolarmente favorevole ai nati Scorpione per ciò che concernerà le vicende professionali.

Il segno Fisso, difatti, riceverà delle gratifiche morali che attendeva da tempo e tali metaforiche pacche sulle spalla gli consentiranno di affrontare eventuali beghe lavorative con maggiore spensieratezza.

3° posto Cancro: pronti a tutto. Un mix di determinazione, audacia e un pizzico d'incoscienza saranno, con ogni probabilità, gli ingredienti per un gustoso cocktail autunnale che i nati Cancro si godranno nel corso del periodo in questione.

Sebbene saranno pronti a tutto per raggiungere le mete prefisse riusciranno, al contempo, a conservare i fondamentali e cosiddetti scrupoli nelle situazioni più complicate.

I mezzani

4° posto Pesci: sensuali. Dotati di uno charme e un carisma non indifferente, i nati Pesci risulteranno probabilmente spiccatamente sensuali agli occhi dei loro spasimanti, specialmente lunedì, giovedì e venerdì quando sapranno anche calamitare l'attenzione altrui con le parole giuste al momento giusto.

Meno effervescenti, invece, le effemeridi del weekend, momento dove sarà bene che il dodicesimo segno zodiacale cerchi di limitare arroganza e saccenteria.

5° posto Bilancia: guardare oltre. Grazie a Mercurio in seconda casa e al termine dell'opposizione gioviale, i nati Bilancia potrebbero trascorrere la prima parte di questa settimana riuscendo a non dare troppa attenzione a eventuali colpi bassi altrui nei loro riguardi. Esercizio che, complice un pizzico di nervosismo in più, sarà più difficoltoso applicare il 5 e 6 novembre.

6° posto Gemelli: routine. Settimana senza infamia e senza lode quella con la quale, c'è da scommetterci, dovranno fare i conti le prime due decadi di casa Gemelli, in quanto le giornate parranno scivolare via scevre da novità e all'insegna della routine.

Nonostante tale previsione sulle prime non sembrerà esaltante, il segno d'Aria si accorgerà che l'abitudinarietà sarà una loro fida alleata.

7° posto Ariete: sciogliere le paure. Avete presente quando di notte il cappotto poggiato sulla sedia sembra un'inquietante persona che ci fissa? Questi sette giorni in casa Ariete sembreranno avere il sapore della paura che vola via quando viene acceso l'interruttore della lampada e, di conseguenza, ci si accorge che non c'è nulla di cui spaventarsi.

8° posto Sagittario: staccare la spina. Nelle giornate di martedì, mercoledì e del weekend sarà probabile che gli arcieri mettano da parte impegni pratici, domestici e professionali per far spazio a un momento di svago, come una breve gita fuori porta, che avrà il compito di rigenerarli.

Giovedì, invece, sarà bene che il segno di Fuoco stia particolarmente attento durante la stipulazione di eventuali contratti, leggendo anche le clausole scritte in piccolo.

9° posto Capricorno: superficiali. Il rischio che potrebbero correre i nati Capricorno questa settimana a cavallo tra ottobre e novembre, soprattutto da mercoledì in poi, sarà quello di mettere in campo venalità e cupidigia, essendo tacciati di essere superficiali. Per evitare ciò, sarà bene che il segno Cardinale porga sì attenzione alle faccende lavorative e monetarie ma, allo stesso tempo, non si dimentichi delle sfumature che ogni situazione porta con sé.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: inversione di marcia. I nati Acquario, nelle giornate dal 1° al 4 novembre, avranno buone occasioni di accorgersi che un progetto in fase embrionale non funziona come si aspettavano inizialmente e decidere di stravolgerlo completamente oppure di virare verso una totale inversione di marcia.

A prescindere dalla loro decisione in tal senso, il segno d'Aria riceverà i primi segnali di riuscita o fallimento già dal weekend.

11° posto Vergine: focus professionale. Semaforo acceso sul rosso nelle giornate di giovedì e venerdì per i nati Vergine riguardo al settore lavorativo, in quanto sarà probabile che il segno di Terra riceva un'ammonizione o una sonora ramanzina da un vertice aziendale. Durante questo probabile momento teso, sarà fondamentale che i nativi non rispondano a tono e, ove necessario, facciano ammenda.

12° posto Toro: confusi. Sia la lucidità mentale che la dinamicità potrebbero segnare il passo questa settimana in casa Toro, coi nativi che si troveranno costretti a rimandare alcune attività in programma, specialmente se si tratterà di colloqui di lavoro in quanto si sentiranno in preda alla confusione.