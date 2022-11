L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 novembre 2022. In analisi la giornata di inizio weekend messa a confronto con la sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di mettere in chiaro i segni migliori e peggiori del periodo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Si pronostica a voi del segno un periodo decisamente poco positivo.

I vostri pensieri, ma soprattutto le vostre reazioni, saranno rallentate, ma non per questo potete prenderla come scusa per non fare niente. Se durante la settimana il tempo per le faccende domestiche è stato poco, dovete subito rimediare. Nel lavoro alcuni dicono che il business non dorme mai, ma se voi avete voglia di trascorrere un fine settimana a santa pace, non c'è nulla di male nel prendere un giorno di permesso. In amore invece, spesso il vostro umore è altalenante: questo sabato se il partner supporterà le vostre idee, senz'altro tornerete al top dell'entusiasmo in un solo secondo.

Scorpione: ★★★. Un sabato valutato con le tre stelline dei momenti sottotono. La Luna vi abbandona proprio sul più bello.

Ecco perché nel fine settimana potrebbero subire un lieve calo di energie, ma niente di insuperabile. Siccome prevenire è sempre meglio che curare, cominciate col programmare le vostre mosse future, specialmente in ambito lavorativo. La vostra competitività diminuirà un po', forse perché vi state adagiando sui risultati che avete già raggiunto e non pensate di migliorare.

In amore, occuparsi delle faccende domestiche ogni tanto è anche un modo per prendersi cura del partner. Non aspettate che sia sempre lui/lei a farle! Invece di desiderare grandi cose, cominciate da quelle più piccole...

Sagittario : ★★★★★. L'oroscopo del 26 novembre prevede un ottimo inizio weekend per molti (non per tutti, ovviamente per causa legata all'ascendente).

La fine settimana sta finalmente arrivando e voi non vedete l'ora di passare più tempo con gli amici. Con la Luna nel segno amico del Capricorno non starete più nella pelle! Comunque, non perdete mai la concentrazione ma portate a termine con cura quello che state facendo. Nel lavoro, non appena vi rendete conto che il tempo non è molto, vi darete subito da fare centellinando ogni secondo: meriterete senz'altro il plauso generale. In amore invece, forse il partner è un po' geloso dei momenti che passa con i vostri amici. Basterà stargli più vicino rassicurando e coccolando all'occorrenza, per quanto possibile.

Oroscopo e stelle del 26 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo periodo, davvero alla grande per fare o eventualmente disfare a proprio piacimento. Grazie a Urano in trigono alla tua bella Luna nel segno, il fiuto per gli affari promettenti sarà potenziato tre volte tanto. Non sbaglierete un colpo, se lo seguirete alla lettera! Grazie ai vostri obbiettivi sicuramente centrati al primo colpo non vi sarà difficile avanzare richieste o mettere in pratica qualsiasi cosa: otterrete maggiori responsabilità ma anche migliori possibilità di successo. Nel lavoro, se state cercando nuove opportunità di impiego, gli astri vi daranno buone occasioni per iniziare un'attività molto più remunerativa di quella attuale.

Ma anche voi dovrete darvi da fare, spedendo curriculum, facendo domande o presenziando colloqui.

Acquario: ★★★★★. Giornata di fine settimana davvero spettacolare in ogni contesto. Grazie alla Luna in Capricorno, le opportunità di trovare in giro persone con affinità mentali e spirituali in sintonia con le vostre aumenteranno di molto, ampliando così il ventaglio per eventuali scelte amorose. Direte addio alla solitudine molto presto, non prima però di aver creato una fitta rete di amicizie vere, leali e sempre presenti. Nel lavoro nel frattempo, forse dovresti affidarti alle mani di un esperto, dovendo ricorrere a specifici settori non proprio di tua peculiare competenza. In amore, parlando di coppia, affidatevi alla vostra proverbiale sensibilità per capire qual è la mossa giusta da compiere dopo un eventuale sbaglio ai danni della persona amata.

Usando le giuste parole, col sorriso e il cuore in mano sicuramente andrai alla grande.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 26 novembre, mette in evidenza un buon periodo, fatta salva la possibilità di poter trovare qualche lieve intoppo sulla strada della quotidiana esistenza. Il passaggio della Luna dal segno del Sagittario a quello del Capricorno vi stimolerà a fare qualcosa per gli altri, specialmente se gli altri in passato hanno fatto altrettanto nei vostri riguardi. Tuttavia, cercate di non essere troppo invadenti e di rimanere alla giusta distanza per non creare eventualmente imbarazzo nel caso di persone timide o schive. Nel lavoro potrebbero avere a che fare con un collega "scansa fatica": cercherà disperatamente di affibbiarvi un compito gravoso.

Perciò, rispondete pure benignamente ma non fatevi ingannare, ok? In amore invece, non è mai detto che da una bella amicizia non possa nascere qualcosa di più intimo. Ma siete certi che anche l'altro/a voglia altrettanto?