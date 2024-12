L'oroscopo del 18 dicembre 2024 preannuncia un mercoledì da 1° posto per la Bilancia, chi avrà dei successi professionali e una forte determinazione. Al contrario, a chiudere la classifica giornaliera saranno i Gemelli, che affronteranno delle turbolenze.

Classifica e oroscopo del giorno 18 dicembre: segni flop e top

Gemelli - 12° posto - Si preannuncia un mercoledì turbolento, in cui sarà necessario guardarsi alle spalle. Da tempo si percepisce una certa preoccupazione nell'aria, e la tensione potrebbe esplodere proprio in questa giornata. In ambito lavorativo, negli studi e in famiglia emergeranno difficoltà che sarà importante cercare di arginare prima della fine della settimana.

Questi problemi influiranno anche sui rapporti di coppia. Quando le cose vanno male, è consigliabile limitare le azioni e parlare il meno possibile. Ultimamente vi sentite poco in forma e la voglia di lavorare o studiare è davvero scarsa. La situazione finanziaria non è delle migliori, poiché ci sono state troppe uscite di denaro. In ogni caso, aspettatevi un tranquillo mercoledì, privo di slancio, con il rischio di qualche disguido o litigio. Chi è sposato o in convivenza potrebbe sentirsi dato per scontato dal partner. Cercate di ravvivare la vostra relazione, avvicinandovi alla persona amata, senza aspettare che sia lui o lei a fare il primo passo.

Leone - 11° posto - Appartenete a un segno forte e deciso, ma che a volte può ferire con le parole.

Sarà una giornata piuttosto piatta e monotona. Da tempo manca la voglia di agire. Con i nervi a fior di pelle, si rischia di sfogarsi con un familiare o una persona cara. Per migliorare la giornata, basterà concentrarsi solo sull'indispensabile e rimandare ogni impegno o discussione a un altro momento. Non sarà il giorno ideale per fare acquisti.

Tra il dire e il fare c’è sempre un divario, e le parole da sole non bastano; è necessario agire. Se ci sono urgenze da risolvere, sia sul piano professionale che personale, è meglio cercare di affrontarle prima della fine della giornata. La vostra testardaggine può essere un ostacolo, soprattutto se alimenta discussioni o blocca l'apprendimento.

Ascoltate gli altri fino in fondo prima di intervenire e non affrettatevi a trarre conclusioni. In giornata, potrebbero esserci transazioni economiche da gestire.

Capricorno - 10° posto - Mettere passione e impegno in qualsiasi attività permette di ottenere risultati soddisfacenti. Sarà un mercoledì positivo, seppure impegnativo, con la possibilità di raccogliere frutti del lavoro fatto. In ambito professionale, potrebbero arrivare riconoscimenti, come un aumento o una nuova posizione. Le conferme non mancheranno, soprattutto nelle relazioni. Ci sarà un grande desiderio di riprendersi e rimettersi in moto. Non mettetevi troppa pressione, rischiate di esasperarvi inutilmente. Anche se la giornata potrebbe presentare delle difficoltà, concentrandovi sul risultato finale, riuscirete a superare anche gli ostacoli più ardui.

Potreste ricevere un invito, un’offerta o una proposta: in ogni caso, tenete gli occhi aperti e valutate attentamente. Non sono esclusi dei litigi. Un bel bagno caldo potrebbe aiutarvi a ritrovare un po’ di serenità.

Pesci - 9° posto - State affrontando una battaglia e siete spesso tentati di abbandonare. Le stelle vi consigliano di riporre fiducia nel futuro e nelle prossime festività. Bene e male vanno a braccetto nella vita, quindi non c’è bisogno di soffermarsi sul passato. Cercate di vivere il presente, prendendovi del tempo per riflettere su ciò che non va e su ciò che vi provoca ansia. Affrontate i problemi senza evitarli, così li risolverete più facilmente. In ambito lavorativo o negli studi, potrebbero sorgere difficoltà legate al comportamento di un superiore o alle richieste di un cliente.

Non sarà il caso di perdere la calma, nonostante l'umore negativo. Se qualcosa non funziona più, sarà meglio lasciarlo andare. L'attenzione dovrà essere focalizzata soprattutto sulla famiglia. Per quanto riguarda l'amore, la situazione sarà in ripresa, anche per i cuori solitari. Il nuovo anno porterà numerose novità. In serata, sarà consigliabile non fare le ore piccole per permettere al corpo di recuperare.

Sagittario - 8° posto - Mercoledì da incognita, in quanto la giornata potrebbe portare sia buone che cattive sorprese. È meglio procedere con cautela e cercare di limitare i danni. Se uscirete, potreste incontrare una persona interessante o scoprire un’offerta vantaggiosa. Chi cerca lavoro potrebbe sentirsi frustrato per le difficoltà nel trovare un’occupazione.

La stanchezza si farà sentire. Dopo giorni intensi, il corpo avrà bisogno di riposo. Una scadenza si avvicina, ma la voglia di fare scarseggia. Nonostante ciò, non sarà necessario preoccuparsi, poiché presto torneranno le energie. Questo sarà un giorno monotono e poco produttivo, ma perfetto per organizzare un viaggio nel weekend o durante le festività natalizie. Anche l'amore sarà un po' spento, ma nei prossimi giorni la situazione migliorerà visibilmente.

Ariete - 7° posto - Siete finalmente fuori dalla fase critica che vi ha investito di recente. Comincerete a vedere la luce in fondo al tunnel. Chi ha vissuto una perdita non deve avere fretta, perché il processo di guarigione richiede tempo.

In queste 24 ore avrete occasione di sorridere, qualcosa o qualcuno attirerà la vostra attenzione. Novembre e i primi giorni di dicembre non sono stati del tutto positivi, ma nemmeno troppo negativi. Grazie a una nuova energia, sarà possibile affrontare nuove sfide con entusiasmo. Entro poco, si potranno risolvere contenziosi o problemi finanziari. Presto, tutte le difficoltà verranno superate, lasciando spazio alla serenità delle feste. Per qualcuno, sarà il momento di fare acquisti o comprare regali. Questo mercoledì avrà un'importanza significativa, ma dipenderà dalla capacità di vedere le cose sotto una luce positiva.

Scorpione - 6° posto - La giornata si rivelerà positiva, grazie alla ritrovata serenità.

L'umore sarà ottimo, e l'amore brillerà, soprattutto in serata. I cuori solitari si riprenderanno, ma dovranno essere pronti ad uscire di più e a frequentare nuovi ambienti. Attenzione a non farsi coinvolgere troppo presto in una nuova relazione, soprattutto se recentemente c'è stata una rottura. Inoltre, questa giornata favorirà riflessioni più intime. Alcuni potrebbero dover prendersi cura di un familiare malato. Non mancherà la possibilità di concentrarsi senza difficoltà particolari. Potrete rilassarvi davanti a un buon programma televisivo o a un libro, quindi non sottovalutate il potere della lettura. Evitate di andare a letto troppo tardi e preparatevi a qualche novità in arrivo.

Acquario - 5° posto - Dopo giorni turbolenti, finalmente tornerà la calma.

L'Oroscopo del giorno si prevede tranquillo, ideale per sistemare i conti, organizzare la casa, fare la spesa o svolgere altre faccende quotidiane. In famiglia dovrete inventarvi qualcosa per rendere più vivaci le giornate, soprattutto durante il periodo natalizio. Essendo un segno prudente, avete già pianificato tutto in anticipo per prevenire eventuali imprevisti. Per la famiglia e gli amici più cari siete sempre pronti a dare il massimo, per questo siete molto apprezzati. In giornata potrebbero arrivare novità o notizie importanti. Le finanze sono scarse da un po', quindi sarà importante evitare ulteriori acquisti, specialmente verso la fine del mese. Le coppie conviventi o sposate potranno affrontare argomenti delicati e trovare soluzioni efficaci.

In famiglia, chi ha bambini in età scolare dovrà dedicare loro più tempo. Sarà meglio prestare attenzione ai fornelli.

Vergine - 4° posto - Con l'arrivo del nuovo anno, questo segno inizierà a riprendersi. Non è stato un 2024 facile, tra problemi d'amore ed economici. Qualcuno potrebbe aver vissuto un allontanamento in famiglia, ma il nuovo anno offrirà la possibilità di ricucire i legami danneggiati. A partire da questo giorno, la ripresa sarà possibile sia mentalmente che fisicamente. Riorganizzare le idee e riflettere su ciò che si desidera nella vita aiuterà a dissipare i dubbi e alleggerire i problemi. Coloro che tendono a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto dovranno imparare a cambiare prospettiva per progredire.

Un'idea brillante vi aprirà nuove opportunità, e la giornata porterà buoni riscontri. Con la persona giusta al vostro fianco, sarete pronti a superare qualsiasi ostacolo e a vincere le battaglie che si presenteranno. Custodite dentro di voi un segreto che spesso vorreste condividere, ma temete il giudizio degli altri. Da questo mercoledì, cambiate approccio, soprattutto se desiderate migliorare la vostra vita. Nonostante i tempi incerti, non perderete la vostra energia sociale.

Cancro - 3° posto - La giornata si presenta positiva, con grande entusiasmo e determinazione. Chi studia otterrà ottimi risultati, mentre chi lavora si sentirà ispirato e riuscirà a completare gli impegni. Sarà necessario fare attenzione in casa, poiché potrebbero esserci guasti da riparare o lavori da fare.

Con il partner, tutto andrà per il meglio. Chi ha appena iniziato una relazione dovrà restare realistico e non farsi illudere troppo. Il nuovo anno porterà cambiamenti significativi. Le vostre capacità di risolvere i problemi saranno maggiori, con soluzioni, idee e carisma che vi aiuteranno a superare qualsiasi difficoltà. Lasciate alle spalle ciò che è accaduto durante l'anno e preparatevi a ricevere le novità che i prossimi giorni porteranno. L'amore e l'umore saranno alle stelle, e le distanze potranno essere colmate. Allontanatevi da persone negative e pessimiste, non ne avete bisogno.

Toro - 2° posto - La giornata si prospetta molto positiva, grazie a un buon influsso delle circostanze. Non mancheranno sorprese e risposte. Finalmente si potranno raccogliere i frutti del duro lavoro dei mesi precedenti. Chi sta seguendo una dieta o facendo attività fisica godrà di ottima forma fisica e mentale. L'amore si riaccenderà e, in serata, ci sarà spazio per la passione. Chi sta affrontando difficoltà economiche dovrà evitare conflitti con il partner o i figli. Il nuovo anno porterà soluzioni efficaci. Sarà una giornata leggera. Finalmente riuscirete a lasciarvi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi. Sebbene il freddo possa frenarvi un po', non lasciate che la pigrizia prenda il sopravvento, altrimenti rischierete di vanificare i progressi che avete fatto. A breve arriverà una rivincita, e vi sentirete più sollevati che mai.

Bilancia - 1° posto - Si preannunciano successi professionali. Questo segno è noto per le sue capacità di risolvere problemi e per la sua diplomazia, che gli permetteranno di raggiungere il successo. In giornata, l'amore e l'umore miglioreranno, e potrebbe esserci l'opportunità di fare un investimento. È importante uscire e cercare le opportunità fuori dalle mura domestiche. Continuate a studiare, approfondire e non dare mai nulla per scontato: con determinazione, tutto è possibile. La ruota tornerà a girare nel verso giusto e la pazienza, che è la virtù dei forti, vi aiuterà ad affrontare qualsiasi difficoltà. Nonostante le esperienze passate, siete quasi indistruttibili: vi piegate, ma non vi spezzate mai. Qualcuno potrebbe pensarvi: forse avrete un ammiratore segreto.