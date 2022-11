Per il mese di dicembre 2022, l’oroscopo dell’amore prevede una situazione astrologica in cui Venere, il Sole e Mercurio si troveranno nella costellazione del Sagittario. Ciò significherà avere molti segni di fuoco sotto un aspetto decisamente positivo tramite il dialogo nelle relazioni sia amorose, che quelle che concernono la famiglia e gli affetti in generale.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo dell’amore per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di dicembre: Scorpione energico

1° Cancro: più che un periodo invernale, questo in amore per il vostro segno si prospetta essere una vera e propria primavera.

Farete degli incontri che cambieranno in meglio la vostra vita privata, arricchendola sia sotto il profilo prettamente sentimentale che su quello amicale. Per le coppie in procinto di fare un passo in avanti nella loro storia, questo sarà il mese ideale per poter vivere assieme o per poter costruire una famiglia. Alla fine del mese o comunque nel corso dell’ultima settimana dell’anno ci saranno parecchie sorprese.

2° Sagittario: se avrete voglia di incentivare la passionalità e il romanticismo con tutte le energie che avrete a disposizione in questo momento, dicembre sarà decisamente magico per le coppie che vogliono unirsi e vivere appieno la propria relazione. Le idee che verranno per le amicizie potrebbero renderle sempre più affiatate, nonostante ci siano state delle divergenze lievi nel corso delle settimane precedenti.

Avrete un magnetismo molto forte.

3° Scorpione: il vostro atteggiamento sarà più che positivo in amore. Avrete le energie che vi serviranno per tirare fuori il coraggio necessario per confessarvi alla persona amata e a fare anche qualche bella sorpresa. Avrete occasione di vedere qualche cambiamento se siete single, magari con un'amicizia che potrebbe repentinamente trasformarsi in amore o comunque in un legame che per voi potrebbe rivelarsi essenziale.

La famiglia sarà al centro dei vostri pensieri, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

4° Pesci: ci saranno delle belle emozioni che avrete modo di sperimentare nel corso del mese, e che potrebbero intensificarsi nel corso delle festività natalizie. Ci saranno desideri che potranno trovare uno spazio nella realtà all’interno del contesto amoroso.

Sarà tempo per lasciarvi andare con il partner, e di trovare anche delle idee per poter rinforzare la vostra storia d’amore. Probabilmente le giornate più romantiche saranno quelle che chiuderanno l’anno 2022.

Capricorno in azione

5° Capricorno: darsi da fare in questo momento per il proprio partner significherà conquistare la sua fiducia e avere chance anche per chi è single. Ci saranno dei momenti di forte passione nelle relazioni più stabili e di vecchia data. Ora ci saranno possibilità di intesa sempre più forte, anche con le persone con cui spesso e volentieri vi siete scontrati anche per delle banalità. Secondo l’oroscopo questo dicembre potrebbe regalarvi qualche riappacificazione da parte di un'amicizia che vi dispiacerebbe perdere.

6° Leone: i conflitti e le incomprensioni dei mesi precedenti potrebbero trovare un compromesso solo in parte, perché non sempre avrete una situazione amorosa del tutto spensierata. Le incertezze, seppur lievi, saranno comunque alla base di un rapporto che forse non decolla come prima, ma sarà comunque recuperabile. Avete bisogno di riflessione e di tempo, ma ci saranno comunque delle occasioni per i single di vedere la propria situazione cambiare da un momento all’altro. Innamorarvi potrebbe essere un evento inaspettato.

7° Ariete: ci saranno delle lievi incertezze in amore se fate parte di una relazione appena sbocciata. Ci sarà bisogno di comunicare molto e pensare meno al romanticismo, di essere sempre più maturi sia nella coppia che individualmente.

Nelle coppie già datate potreste essere in grado di ricominciare, soprattutto perché sarete portatori di un forte ottimismo che vi permetterà di superare anche gli ostacoli più grandi. I single saranno molto di più a loro agio da soli. Sarà meglio non intraprendere relazioni, soprattutto se incerte.

8° Toro: proverete un po’ di insofferenza nei confronti di tutto ciò che riguarda l’amore, mentre avrete molto più agio nel trascorrere i momenti liberi con gli amici e la famiglia di origine. Si manterranno salde quelle relazioni che sono in corso già da parecchi anni. Avrete tanto da attingere dall’atmosfera festiva per poter trovare una bella sintonia con le persone che amate, ma per i single non sempre saranno ottime le condizioni che li vedono alle prese con qualche nuova conoscenza che sia potenziale storia d’amore.

Vergine in lieve miglioramento

9° Vergine: le discussioni potrebbero trovare un termine nel corso del mese di dicembre, per cui la strada, seppure abbastanza ripida, potrebbe essere quasi tutta in salita. Si riscontreranno delle vicende che vi terranno alquanto in disaccordo con il partner, mentre ci saranno momenti in cui sarete decisamente più propensi a lasciarvi le tensioni completamente alle spalle. Il periodo natalizio potrebbe regalarvi delle serate molto serene che vi daranno anche qualche bella sorpresa.

10° Bilancia: questo mese sarà decisivo per il proseguimento della vostra relazione oppure per un troncamento definitivo. Evitare di polemizzare e scegliere da soli la propria direzione sarà l’ideale, anche se questa vi porterà ad essere single.

Ci saranno altre occasioni di sperimentare l’amore, ma purtroppo non in questo periodo. Avrete molta più affinità con le amicizie, soprattutto quelle più recenti.

11° Acquario: si verificheranno delle tensioni nella vostra relazione amorosa, forse qualche gelosia che non avete digerito del tutto e che soprattutto non ha motivo di esserci. Avviare una relazione per i single potrebbe comportare molti sacrifici in questo momento, per cui evitare anche le avventure probabilmente vi farà molto bene. Spingervi nelle braccia delle amicizie vi darà molta più autostima di quanto possa fare la famiglia o, appunto, il partner.

12° Gemelli: questo dicembre 2022 non si presenterà affatto come un periodo di forti emozioni di stampo sentimentale o come portatore di grande intesa all’interno del contesto familiare.

Non si verificheranno degli incontri che potrebbero farvi cambiare idea in questo momento, anzi, potreste non trovare persone che possano in qualche modo farvi smuovere da questo atteggiamento freddo e scostante. La fine del mese si presenterà come un periodo di forte raziocinio e di svolte sentimentali, seppure decisamente contenute.