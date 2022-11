Martedì 22 novembre troviamo sul piano astrale la Luna e il Sole transitare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Mercurio assieme a Venere risiederanno nell'orbita del Sagittario. Giove assieme a Nettuno, intanto, continueranno la sosta in Pesci, così come Plutone permarrà in Capricorno e Saturno resterà stabile nel domicilio dell'Acquario. Marte, infine, protrarrà il moto in Gemelli come il Nodo Nord assieme a Urano continueranno la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: persuasivi. Far mutare opinione anche all'interlocutore più ostinato parrà essere un gioco da ragazzi per i nati Cancro in questo giorno di fine mese, col segno Cardinale che si dimostrerà oltremodo persuasivo e il loro carisma sarà ben gradito.

2° posto Scorpione: contatti. I Luminari nel segno in buon aspetto al pianeta dei venti potrebbero far sì che la giornata dei nati Scorpione sia pregna di incontri di persona ma anche di messaggi e chiamate, contatti che si riveleranno particolarmente proficui sul fronte monetario.

3° posto Sagittario: al centro della scena. I riflettori del parterre astrale, nel corso del 22 novembre, sembreranno puntati quasi esclusivamente sui nati Sagittario, con quest'ultimi che non faticheranno a rubare la scena, divenendo ancor più attraenti agli occhi dei loro spasimanti.

I mezzani

4° posto Bilancia: incoraggianti. Complice un subalterno o un parigrado in difficoltà, i nati Bilancia questo martedì potrebbero svestirsi metaforicamente dal ruolo lavorativo ricoperto e decidere di incoraggiare il collega in questione.

5° posto Pesci: simbiotici. La tranquillità di casa Pesci parrà passare, nel corso di questo giorno novembrino, attraverso l'armonia della quale beneficerà l'amato bene, così i nativi si sentiranno in pace con loro stessi soltanto se riscontreranno la medesima sensazione nel partner.

6° posto Acquario: focus interiore. Martedì durante il quale i nati Acquario avranno buone possibilità di essere indotti dal parterre astrale, binomio Giove-Nettuno d'Acqua in primis, a focalizzarsi su loro stessi in modo da comprendere meglio quale percorso esistenziale intendono davvero intraprendere.

7° posto Gemelli: rami secchi.

Nell'ultimo giorno del mese del compleanno dello Scorpione, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero decidere di troncare delle relazioni interpersonali che gli stanno soltanto risucchiando energie senza fornirgli alcun pro.

8° posto Bilancia: lezioni. Alcune circostanze insolite ma significative, durante questa giornata novembrina, avranno presumibilmente il potere di fornire al segno Cardinale una lezione di vita che si porteranno a lungo nel loro bagaglio esperienziale.

9° posto Ariete: attendisti. Con l'incedere dei valori di Fuoco nel parterre astrale, questo martedì i nati Ariete risulteranno, c'è da scommetterci, vogliosi di provare nuove sensazioni ma, al contempo, si accorgeranno che per far sì che accada dovranno attendere ancora un po'.

Ultime posizioni

10° posto Leone: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante parrà ridursi al lumicino in questo giorno autunnale per i felini, con quest'ultimi che preferiranno di gran lunga starsene in disparte circondati dai loro passatempi preferiti.

11° posto Toro: lavoro flop. Ventiquattro ore in cui il primo segno Fisso dovrà, con buona probabilità, fare i conti con qualche bega lavorativa che rallenterà il loro ruolino di marcia, suscitando nei nati Toro un pizzico d'insoddisfazione.

12° posto Capricorno: scontrosi. Il terzo segno di Terra questo martedì potrebbe assumere un controproducente mood scontroso nel nido abitativo, figlio degli ultimi accadimenti poco piacevoli sul fronte professionale.