Secondo l'oroscopo del 2 febbraio [VIDEO] i nati sotto il segno del Toro sono pronti per recuperare un rapporto compromesso. I nati sotto quello del Sagittario, invece, devono fare delle riflessioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: questo è il momento di tirare i remi in barca e di fare il punto della situazione. Inutile continuare a vagare senza una meta e una motivazione.

11° Leone: se ci sono state delle problematiche in amore, adesso è il momento di recuperare. Non aspettate che siano gli altri a decidere al vostro posto.

Siate onesti e dite tutto quello che pensate.

10° Gemelli: buon momento per iniziare un nuovo progetto. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo irruenti. Le discussioni potrebbero essere dietro l'angolo, quindi, occhi ben aperti.

9° Cancro: siete turbati per qualcosa. Cercate di capire quale sia la natura del problema, in modo da rimettersi in sesto e ripartire più forti di prima. Non lasciatevi intimidire da niente e nessuno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: cercate di coltivare un po' di più le amicizie e gli affetti. Non siate troppo severi con voi stessi e cercate di allargare gli orizzonti, soprattutto dal punto di vista professionale.

7° Scorpione: giornata molto proficua sul lavoro.

Dal punto di vista sentimentale è importante non essere troppo pignoli. L'Oroscopo del 2 febbraio vi esorta ad essere un po' più fantasiosi.

6° Capricorno: siete pronti per mettervi in gioco e cimentarvi in avventure sempre nuove. I nati sotto questo segno non amano restare fermi, ma hanno bisogno sempre di nuovi stimoli.

5° Ariete: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda i nati sotto questo segno.

non siate pensierosi e troppo riflessivi. Questo è il momento di seguire il vostro cuore e il vostro istinto.

Oroscopo segni fortunati del 2 febbraio

4° in classifica Toro: siate più altruistici e cercate di vedere sempre il lato positivo delle cose. Meglio non tirare troppo la corda in ambito sentimentale. Se ci sono statu dei disguidi, adesso è tempo di recuperare.

3° Vergine: ci sono delle buone occasioni per voi per emergere e per farvi notare dal punto di vista professionale. Non siate troppo rigidi e critici nei confronti dei vostri errori e di quelli altrui.

2° Bilancia: impegnatevi un po' di più per preservare i legami. Questo è un momento molto bello e importante per quanto riguarda la sfera familiare, pertanto, cercate di cogliere l'attimo.

1° Acquario: l'oroscopo del 2 febbraio vede i nati sotto questo segno molto propositivi e pronti a gettarsi a capofitto in nuove e interessanti avventure. Soprattutto in amore siete desiderosi di emozioni forti.