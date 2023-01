Le previsioni dell'oroscopo del 3 febbraio invitano i Leone ad osare. I Bilancia, invece, hanno delle faccende in sospeso da chiarire.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: diffidate dalle persone che sono solite parlare alle spalle degli altri con voi, potrebbero fare lo stesso anche nei vostri confronti, quindi, occhi ben aperti.

11° Bilancia: ci sono delle faccende in sospeso da chiarire. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante guardare avanti e allargare i vostri orizzonti per non rimanere indietro.

10° Capricorno: le stelle vi invitano ad osare.

L'Oroscopo del 3 febbraio vi invita ad essere ottimisti. La vita non è sempre rose e fiori, ma la cosa importante è saper affrontare nel modo giusto anche le difficoltà.

9° Acquario: lasciatevi guidare dal consiglio di una persona cara. I nati sotto questo segno amano prendere le decisioni con la propria testa, tuttavia, in certi casi è necessario fermarsi e ascoltare chi tiene a voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: non bisogna essere troppo intransigenti. Ricordate che tutti possono commettere degli errori. Siete molto vendicativi e non dimenticate mai i torti subiti. Questo vi permette di levarvi le soddisfazioni, anche dopo tempo.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 3 febbraio vi esortano ad essere più determinati e risoluti.

Non fermatevi alle apparenze e, soprattutto, non permettete che le prime impressioni conducano la vostra vita.

6° Cancro: questo è il momento di prendere delle decisioni. Dal punto di vista sentimentale è importante andare avanti ed essere consapevoli delle scelte fatte. Ricordate che a tutto può esserci rimedio con il dialogo.

5° Toro: giornata un po' di alti e bassi dal punto di vista lavorativo. Meglio non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. Fermatevi un attimo a riflettere prima di partire in quinta.

Oroscopo segni fortunati del 3 febbraio

4° in classifica Gemelli: momento pieno di soddisfazione per i nati sotto questo segno.

Soprattutto dal punto di vista professionale stanno per arrivare delle liete novelle. Non siate restii.

3° Pesci: l'oroscopo del 3 febbraio vi invita ad essere creativi. In amore e nel lavoro è importante riuscire a trovare sempre la giusta combinazione di fattori per emergere ma, al contempo, non strafare.

2° Leone: ci sono delle novità in arrivo sul lavoro. Non siate troppo rigidi e cercate di mettervi in gioco il più possibile nel lavoro. Le occasioni fanno l'uomo ladro, ma aiutano anche ad emergere.

1° Vergine: ottimo momento per l'amore. Questa è un'ottima fase sotto questo punto di vista, quindi, vi conviene osare. Giornata molto produttiva anche dal punto di vista professionale.