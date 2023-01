L'Oroscopo della giornata di martedì 31 gennaio vede i nati in Cancro più socievoli grazie alla buona posizione di Venere, mentre Toro sarà più concentrato sulle proprie mansioni. Un po’ di stress potrebbe mettere in crisi i Sagittario, mentre Marte in trigono alla Bilancia porterà energie e voglia di fare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 31 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 31 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale appagante durante questa giornata di martedì. Riuscirete a chiudere davvero bene questo mese, con la speranza che il prossimo mese di febbraio potrebbe darvi ulteriori soddisfazioni.

Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di nuove idee da sviluppare, che si rivelino prima di tutto un successo, poco importa se serviranno tempo o sacrifici. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali davvero convincenti grazie a questo cielo che vi sostiene. Il pianeta dell'amore vi permetterà di riempire di emozioni la vostra vita di coppia, ma anche di provare a fare qualcosa per crescere insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri progetti. Mercurio e Urano vi favoriranno, e vi porteranno verso risultati interessanti. Voto - 9️⃣

Gemelli: ultima giornata di gennaio discreta sul fronte sentimentale grazie alla Luna in congiunzione. Venere rimane in quadratura dal segno dei Pesci e sarà comunque difficile esternare le vostre emozioni.

In ambito lavorativo continuerete a essere in gran forma, pronti a dare il meglio per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: il pianeta Venere, in trigono dal segno amico dei Pesci, vi renderà particolarmente socievoli in questa giornata. Single oppure no, vi sentirete spesso a vostro agio a contatto con la gente. Soprattutto voi single, potreste fare incontri davvero fortunati.

In ambito lavorativo non sempre avrete buone soluzioni per i vostri progetti a causa di questo cielo. In ogni caso, cercate di valutare per bene le scelte che andrete a prendere. Voto - 7️⃣

Leone: oroscopo della giornata di martedì interessante sul fronte amoroso grazie alla Luna in sestile dal segno dei Gemelli, che renderà più movimentato il rapporto con la vostra anima gemella, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro cimentarvi in nuove sfide sarà stimolante e vi spingerà a fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che non vi darà grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Questo cielo non vi sorride al momento, rendendo più complicato il rapporto con il partner o con i vostri familiari. In ogni caso, impuntarsi e cercare di avere ragione a tutti i costi non sarà la soluzione. In ambito lavorativo saprete prendere buone decisioni per i vostri progetti, ma con Marte negativo, non dovrete avere fretta. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti in amore per i nati del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in trigono, ciò nonostante, sappiate che questo equilibrio può essere spezzato facilmente.

Sul fronte professionale Marte in trigono porterà energie e voglia di fare, utili per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo più accattivante sul fronte sentimentale grazie a Venere in trigono che accenderà la vostra voglia di sentimenti. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì, sarete guidati dal vostro cuore, ciò nonostante, cercate di essere razionali quanto basta, sfruttando la buona posizione di Mercurio. Nel lavoro sarete un vulcano di idee, ma che dovrete metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Sagittario: tutto questo stress causato dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto vi metteranno in difficoltà dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, è chiaro che qualcosa non va al momento, ciò nonostante dovrete cercare il dialogo, non il conflitto.

Nel lavoro attenzione alle spese eccessive. Rischierete di portare a termine come volete i vostri progetti. Voto - 5️⃣

Capricorno: configurazione astrale valida sul fronte amoroso in quest'ultima giornata di gennaio. Con il partner spiccheranno benessere e voglia di amare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete potreste essere colpiti anche voi dalle frecce di Cupido. In ambito lavorativo, anche se avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Acquario: una giornata di martedì che vi permetterà di scoprire ancora una volta buone sensazioni all'interno della vostra storia d'amore. Anche voi single sarete felici del periodo che state vivendo, apprezzando persino le piccole cose della vita.

Nel lavoro Saturno e Giove promuovono nuovi progetti e investimenti, a patto che non durino troppo a lungo. Voto - 9️⃣

Pesci: un cielo non molto interessante, che non vi permetterà di chiudere al meglio il mese. Rimane però Venere in congiunzione a sostenervi e portare un discreto ottimismo. Single oppure no siate pazienti, perché i bei momenti arriveranno anche per voi. Nel lavoro anche se non vi sentirete al top della forma a causa di Marte in quadratura, riuscirete comunque a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣