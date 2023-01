Le previsioni dell'oroscopo del 5 febbraio sono pronte a svelare le proprie valutazioni astrologiche.

I nati sotto il segno del Toro dovrebbero provare a essere più risoluti, mentre quelli dell'Acquario devono prestare attenzione alle piccole divergenze familiari.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' indecisi in questo periodo. Forse avete un po' troppi pensieri per la testa, pertanto, potrebbe essere difficile riuscire a prendere una decisione importante.

11° Acquario: attenti ai piccoli disguidi in famiglia.

Le previsioni dell'Oroscopo del 5 febbraio vi invitano a essere cauti e pazienti e ad aspettare il tempo giusto per avanzare delle pretese.

10° Vergine: ci sono delle novità in arrivo per i nati sotto questo segno, ma è necessario prima risolvere qualche faccenda in sospeso. Non siate troppo frettolosi e date tempo al tempo.

9° Bilancia: cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino, soprattutto per quanto riguarda la professione. Non aspettate che siano gli altri a prendere delle decisioni al vostro posto.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: secondo l'oroscopo del 5 febbraio, i nati sotto questo segno devono avere un po' di pazienza. Se ci sono state delle discussioni di recente, adesso è giunto il tempo di recuperare.

7° Toro: le stelle vi invitano a essere un po' più risoluti. Lasciatevi scivolare addosso le cose che non gradite e non abbiate paura di mettervi in gioco. Nella vita vince chi lotta, sempre.

6° Gemelli: le stelle sono un po' ballerine in questo periodo. Tenete gli occhi ben aperti e non preoccupatevi troppo di quello che pensano gli altri.

Non usate due pesi e due misure nei rapporti interpersonali.

5° Cancro: allargate i vostri orizzonti e non abbiate paura di osare e di dire quello che pensate. Nel lavoro bisogna mettere a posto alcune faccende burocratiche per ripartire alla grande.

Oroscopo, i segni più fortunati del 5 febbraio

4° in classifica Pesci: la realtà, talvolta, può addirittura superare le aspettative.

Dovete essere propositivi e creativi, soprattutto nel lavoro. Sono favoriti quelli che praticano una professione a contatto con il pubblico.

3° Capricorno: l'oroscopo del 5 febbraio vi invita ad essere più perspicaci e risoluti. Non è tempo di perdersi in chiacchiere. In questo momento dovete andare dritti al sodo. Sia in amore sia nel lavoro ci vuole coraggio.

2° Leone: per emergere non c'è bisogno di infangare gli altri e questo voi lo sapete bene. In questo momento brillerete di luce propria. Non abbiate paura di mettervi in gioco e a osare, anche in amore.

1° Sagittario: siete in forma smagliante. Sia dal punto di vista fisico sia emotivo vi sentite molto propositivi. Nel lavoro spiccherete sicuramente tra la folla e riuscirete a farvi strada con le vostre capacità.