L'oroscopo di giovedì 5 gennaio vedrà ancora in testa il segno del Toro, seguito a ruota dalla Vergine. Ancora stabile l'Ariete, mentre ci sarà un rialzo per lo Scorpione.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo per giovedì, segno per segno.

L'oroscopo di giovedì: Vergine passionale

1° Toro: l'interazione con la vostra squadra di lavoro potrebbe portare parecchi successi, la situazione che potrebbe essere molto prolifica e sarebbe anche la ricompensa per tutto l'impegno che avete profuso finora. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione.

2° Vergine: l'ambito amoroso vivrà dei momenti intensi, pieni di passione e anche di un romanticismo che vi porterà lontani come coppia, arrivando perfino a fare progetti sempre più ambiziosi e nei quali il partner sarà davvero molto d'accordo.

3° Ariete: avrete una determinazione molto forte nel prendere decisioni, probabilmente le questioni di carattere burocratico non vi spaventano affatto. Secondo l'oroscopo farete dei passi in avanti con le relazioni interpersonali fra colleghi.

4° Scorpione: si avvicina un'altra festa e il weekend, ciò per voi significherà dare avere linfa vitale. Miglioramenti sul lavoro. Anche in famiglia ci sarà una bella atmosfera, per cui sciuparla in questo momento potrebbe essere un peccato.

Leone tenace

5° Leone: sarete sempre più tenaci nell'affrontare le avversità, con le amicizie state facendo vari incontri che potrebbero essere davvero prolifici. Finalmente riuscirete a perseguire alcuni obiettivi covati a lungo.

6° Gemelli: riuscirete a conciliare bene ciò che dovrete fare con ciò che invece è relegato ai vostri hobby e interessi.

Secondo l'oroscopo ora avrete un bell'ottimismo, per cui anche qualche sfida spinosa potrebbe esser per voi una bella esperienza.

7° Sagittario: il lieve recupero delle vostre forze potrebbe coincidere con una bella idea da mettere a punto per la vostra carriera. Potreste fare un salto di qualità nella vita di coppia e ciò aiuterà a recuperare l'allegria nella relazione.

8° Bilancia: dovrete fare attenzione ai conti finanziari in questa giornata. Intanto non sempre riuscirete ad avere tenerezza all'interno della vostra relazione e anche la passione sembra che in questo momento possa scendere vertiginosamente. Va meglio il lavoro.

Capricorno stabile

9° Capricorno: è una settimana di alti e bassi. Alcuni obiettivi di recente non li avete raggiunti perché probabilmente, ora come ora, non sono alla vostra portata, ma non è escluso che lo possano diventare in futuro.

10° Cancro: un calo delle energie potrebbe essere abbastanza pesante per il vostro fisico, nonostante ci siano i presupposti per rimettervi in carreggiata molto presto. Avrete delle spese importanti da sostenere in questo momento, per cui evitate di fare troppo shopping.

11° Acquario: avrete qualche sensazione negativa su una vecchia amicizia che si è ripresentata di recente, cercate di essere più distaccati. Con la famiglia invece si creerà una intesa che potrebbe persistere a lungo. Occhio alle finanze, cercate di essere più cauti con gli acquisti.

12° Pesci: lo stress vi metterà a dura prova, proprio in un momento in cui avrete parecchio da fare sul posto di lavoro. Darete poco peso a qualche parola di conforto da parte di una persona che vi vuole bene e vorrebbe semplicemente aiutarvi. Potreste apparire molto nervosi.