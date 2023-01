È pronto l'oroscopo del 30 gennaio 2023. Si avvicina la fine del primo mese dell’anno, quali novità e sorprese hanno preparato le stelle per le prossime 24 ore? Riusciranno i single a trovare il partner dei loro sogni? A quanto pare qualcuno intraprenderà una nuova relazione amorosa. Un incontro speciale illuminerà la giornata di alcuni single dell’Ariete. I cuori solitari nati sotto il segno dell’Acquario, che vogliono trovare l’anima gemella, devono mettersi in gioco, ai nati in Pesci le stelle consigliano di godersi le piccole gioie quotidiane.

Per sapere come sarà la vostra giornata da single, di seguito le previsioni degli astri per il giorno 30 gennaio.

L'oroscopo dell'amore per i single, lunedì 30 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Anche se la giornata inizia in maniera noiosa e cupa, un incontro interessante la illuminerà e vi riporterà il sorriso sul viso. Una serata che avete sognato per secoli è scritto nel destino della terza decade. Siate eleganti e prendete l’iniziativa.

Toro – In questa giornata non raccoglierete ciò che avete seminato. Al contrario, sentirete che il progetto su cui stavate facendo affidamento era inutile. I nati nella terza decade saranno frustrati, quindi, devono cercare di capire cosa li sconvolge prima di rendere insopportabile la vita dei loro cari.

Gemelli – Idee confuse e sentimenti poco chiari potrebbero portare all’infelicità, che vi farà rimpiangere la vostra scelta di essere single. I nati nella terza decade potranno godere dei benefici dell’influenza positiva delle stelle. Riuscirete a conciliare le vostre esigenze con quelle degli altri e vivere in perfetta armonia.

Cancro – Avete avuto momenti di felicità euforica ma adesso siete piombati nella noia quotidiana. Nessuno vi ha detto che è bello giocare, ma solo per un po’? I nati nella prima decade saranno in grado di risolvere un problema che ha perseguitato la loro relazione per molto tempo.

Previsioni astrologiche per i single, giorno 30 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Con il cuore pronto per un nuovo amore, avrete una giornata sul filo del rasoio, eludendo voi stessi di aver incontrato la persona giusta. Cercate di essere più superficiali. I nati nella prima decade raccoglieranno ciò che hanno seminato negli ultimi tempi. Aspettatevi di incontrare persone nuove.

Vergine – Avete tenuto sotto controllo le vostre emozioni, trattenuto baci e promesse non mantenute, ma per cosa? Non aggrappatevi alla vita come un single, se questo status sta iniziando a logorarvi. Se appartenete alla seconda decade, non correte rischi inutili: riflettete con calma sulle decisioni da prendere e non trarre conclusioni affrettate senza pensare a sufficienza.

Bilancia – Vi ci è voluto così tanto tempo per ottenere un appuntamento con la persona dei vostri sogni e ora è finalmente arrivato il momento, quindi provateci. Voi della seconda decade, portate un po’ di dolcezza nella vostra vita e anche gli altri vi tratteranno con più dolcezza e con molto affetto. L'Oroscopo consiglia di non stancarvi troppo, soprattutto la sera.

Scorpione – Investite molta felicità e vivacità alla ricerca dell’anima gemella. Avete un sacco di energia – questo è sicuro. Per i nati nella prima decade, è giunto il momento di chiarire una situazione che si trascina da troppo tempo. Un po’ di comprensione sarebbe l’ideale.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 30 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – I vostri sentimenti sono altalenanti. La vita da single sta iniziando ad appesantirvi e desiderate un partner stabile. Per quelli della prima decade, trovare stabilità in una relazione d'amore è molto importante. Se non avete ancora trovato qualcuno che vi renda felici, è il momento di cercarlo. Le stelle sono dalla vostra parte.

Capricorno – Nel corso della giornata potreste sentirvi come un’anima ribelle. Spinti dal desiderio di conquista, cercherete di rivoluzionare la vostra vita allargando la vostra cerchia di amici. Se siete della seconda decade, cercate di sviluppare una maggiore comprensione con la persona che vi piace tanto: raggiungere un buon livello di complicità è importante.

Acquario – Le stelle sono e saranno favorevoli per qualche tempo. Sfruttate al massimo questo, assumendo più rischi. Se state cercando l’amore, mettetevi in gioco. Per i nati nella prima decade, le previsioni sono certamente positive dal punto di vista sentimentale. Ricordate, però, che se qualcosa non va come vorreste, dovete avere il coraggio di esprimere le vostre opinioni.

Pesci – Un drink, musica e una nuova conoscenza interessante: tutto questo aiuta a evaporare le tensioni e a sollevare il vostro umore. Le stelle propongono un entusiasmante mix di contatti e nuove opportunità. Se siete nati nella seconda decade, aspettatevi di sentirvi delusi dal vostro nuovo partner. L'oroscopo consiglia di trascorrere la serata godendovi i piccoli piaceri della vita quotidiana.