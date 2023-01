L'oroscopo di sabato 4 e domenica 5 febbraio vede sul piano astrale la Luna (la quale si farà Piena domenica alle ore 18:28) transitare nel segno del Leone, mentre il Sole e Saturno sosteranno nel segno dell'Acquario. Plutone assieme a Mercurio, invece, permarranno in Capricorno, così come Giove resterà stabile in Ariete e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno insieme a Venere, in ultimo, proseguiranno il domicilio in Pesci come il Nodo Nord e Urano rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: incastri. Grazie a delle eccelse doti comunicative e a un pizzico di fortuna, i nati Sagittario parranno trascorrere un fine settimana dove tutto si incastrerà come desidereranno, dall'aperitivo con gli amici alla sessione in palestra passando per la cena romantica con l'amato bene.

2° posto Pesci: irresistibili. La Bianca Signora flirterà col satellite femminile e ciò acuirà presumibilmente il fascino di casa Pesci nelle due giornate conclusive della settimana, col segno d'Acqua che sembrerà irresistibile agli occhi sia dei vecchi spasimanti che dei nuovi corteggiatori.

3° posto Leone: connessione interiore. Nelle giornate più vibrazionali del mese dell'anti-compleanno, i nati Leone potrebbero riuscire con maggior semplicità a connettersi con il loro Sé interiore, mentre tutta la sfera relazionale e materialistica passerà in secondo piano.

I mezzani

4° posto Scorpione: schietti. Il segno d'Acqua in questo weekend, perlopiù nella giornata di domenica, sarà presumibilmente spinto dal parterre astrale a togliersi qualche sassolino dalla scarpa nel ménage amoroso, settore dove spiattellerà senza appello al partner cosa ne pensa di una questione pruriginosa.

5° posto Gemelli: in fermento.

Più il weekend entrerà nel vivo e più vivida parrà essere la sensazione in casa Gemelli che alcune questioni interpersonali possano sistemarsi quanto prima, coi nativi che faranno loro tale percezione ottimistica e si sentiranno entusiasti della possibile evoluzione degli eventi a riguardo.

6° posto Bilancia: niente scuse. La Luna Piena nell'undicesimo campo sommata alla congiunzione Sole-Saturno nell'amico Acquario indurranno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia a passare dalle idee ai fatti senza procrastinare oltre e/o accampare scuse.

7° posto Cancro: rimettersi in sesto. La contrapposizione dei valori Fuoco-Aria in onda in queste due giornate di febbraio spingeranno, con buona probabilità, i nati Cancro a rimettersi in forma, riprendendo le redini di una dieta accantonata oppure rispolverando quel vecchio abbonamento in palestra.

8° posto Vergine: rinvii. Più che subirli i rinvii, come è accaduto sovente ultimamente, i nati Vergine potrebbero essere propensi ad attuarli nella cerchia professionale, procrastinando alla settimana entrante mansioni che andrebbero portate a compimento nel weekend.

9° posto Ariete: esausti. Sebbene il periodo nel suo complesso si sta rivelando prolifico, nel fine settimana in questione i nati Ariete avranno buone chance di risentire di un lieve calo fisico che, inevitabilmente, intaccherà anche il loro tono umorale.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: evidenze. Avete presente quando in un film poliziesco l'identità dell'assassino è facilmente individuabile sin dall'inizio? Sabato e domenica sembreranno calcare la stessa trama per i nati Capricorno nella cerchia amicale, col segno di Terra che si renderà conto come una persona alla quale vuol bene ha sempre tramato alle sue spalle.

11° posto Toro: rabbuiati. La canzone "Il bombarolo" di Fabrizio De André contiene una strofa che suona "C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo", frase del celebre cantautore che parrebbe calzare a pennello per descrivere il weekend del primo segno Fisso. Quest'ultimo, difatti, sembrerà cercare attorno a sé persone con le quali condividere la tristezza e la frustrazione del momento.

12° posto Acquario: focus sui lati ombra. Prima che il pianeta con l'anello lasci la loro orbita, alleggerendo considerevolmente sia i Nodi Lunari che il transito uraniano, i nati Acquario dovranno probabilmente fare i conti a viso aperto con questa Luna Piena nel loro settimo settore, campo astrologico che li indurrà a sviscerare i loro lati ombra più coriacei.