Nella settimana dal 23 al 29 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Acquario (dove transitano il Sole e Saturno) al segno del Toro (dove risiedono Urano e il Nodo Nord), mentre Venere viaggerà dal segno dell'Acquario ai Pesci (dove sosta Nettuno). Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come Marte continuerà l'anello di sosta nell'orbita dei Gemelli. Lilith, infine, proseguirà il moto retrogrado in Cancro come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: novità. Durante le prime tre giornate settimanali, i nati Bilancia avranno ottime chance di veder giungere una buona nuova al loro cospetto che scuoterà piacevolmente la loro quotidianità, come un dettaglio non indifferente che gli farà capire che un progetto prenderà quota a breve. Meno effervescenti, invece, giovedì e venerdì quando la Luna opposta congiunta al Grande Benefico tenterà di minare il tono umorale del segno Cardinale. Nel weekend il focus dei nativi si sposterà nuovamente, andandosi a incentrare nelle questioni di ordine pratico che reclameranno a gran voce la loro attenzione.

2° posto Acquario: soddisfazioni famigliari. La laurea di un figlio o un discorso chiarificatore con un genitore potrebbero essere alcune delle soddisfazioni che i nati Acquario si toglieranno questa settimana, specialmente sino al pomeriggio di venerdì.

Dalla serata del 27 gennaio e per l'intero weekend, invece, il quarto segno Fisso sarà presumibilmente chiamato a cedere a qualche compromesso in coppia, grazie al quale riuscirà a mantenere stabile una certa armonia nel focolare domestico.

3° posto Sagittario: lavoro top. Lunedì, giovedì e la mattinata di venerdì saranno, c'è da scommetterci, i giorni migliori per le questioni di carattere professionale ma anche monetario per gli arcieri.

Nei periodi citati, difatti, il segno di Fuoco avrà l'occasione di rispolverare vecchie idee e farle fruttare come desiderava tempo addietro. Martedì e mercoledì, invece, la quadratura Nettuno-Marte non potrà che costringere i nativi a rallentare i ritmi al lavoro, nonostante la propensione degli stessi a darsi da fare come al solito.

La parte finale della settimana, inoltre, vedrà i nati Sagittario fare i conti con l'ingresso della Bianca Signora nel quarto campo, zona astrologica che esigerà dal segno Mutevole un considerevole cambio di marcia affettivo.

I mezzani

4° posto Gemelli: speranzosi. Lo Stellium nell'amico Acquario, più vigoroso che mai lunedì 23 gennaio, sembrerà fomentare la speranza che i nati Gemelli riverseranno nel prossimo futuro, in particolar modo per ciò che concernerà alcuni recenti investimenti messi in atto. Martedì e mercoledì, invece, sarà probabile che il segno Mobile debba dover fare i conti con qualche scocciatura casalinga, come una crepa sul muro da sistemare o un mobile del soggiorno da sostituire.

Il resto della settimana sarà pressoché routinario, eccezion fatta per la giornata domenicale quando un pizzico di trasgressione renderà più pepate le arti amatorie nell'alcova.

5° posto Ariete: flessibili. Una massima del celebre saggista George Orwell cita "Il bipensiero implica la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due opinioni tra loro contrastanti, accettandole entrambe", pensiero che sembra calzare a pennello per descrive l'approccio con quale affronteranno la settimana i nati Ariete. Quest'ultimi, difatti, parranno lasciare dentro l'armadio la cocciutaggine per scegliere il vestito più comodo della flessibilità, quel mood conciliante che gli permetterà di comprendere appieno il punto di vista altrui e, in alcun occasioni, farlo proprio.

6° posto Scorpione: ancora di salvezza. Quando la Luna sarà amica in Pesci (martedì e mercoledì), i nati Scorpione dovranno sorbirsi l'ostico terzetto Sole-Venere-Saturno, mentre quando la stella a otto punte diverrà favorevole nel weekend, invece, il segno Fisso dovrà fare i conti coi Luminare in difficile angolazione. Sembrerebbero contrasti da ultime posizioni, ma fortunatamente a salvare capra e cavoli in questa settimana per il segno d'Acqua ci penserà il settore affettivo, con famiglia originaria, partner e figli che si riveleranno l'ancora di salvezza capace di non far dare di matto ai nativi.

7° posto Capricorno: ricostruzione. Tra i pianeti nel secondo campo sino a venerdì e il felice binomio Urano-Luna di Terra nel fine settimana, i nati Capricorno potrebbero non riuscire a procrastinare oltre la loro opera di ricostruzione esistenziale.

Sarà tempo di rifondare la loro vita dalle basi, scardinando le certezze maturate sin qui per dirigersi, come desidererà la predominanza di valori d'Aria, verso un futuro dai toni meno cadenzati e un pizzico più astratti. Se nei primi cinque giorni tale esercizio sarà di difficile metabolizzazione per il segno Cardinale, nel weekend quest'ultimo parrà iniziare a prenderci maggiore dimestichezza.

8° posto Toro: in crescendo. Inutile nascondere che il tono umorale di casa Toro, almeno sino a giovedì, avrà buone chance di non essere tra i migliori, coi nativi che non sapranno come comportarsi nella cerchia relazionale per evitare di creare ulteriori dissidi e/o far nascere equivoci. Venerdì, e ancora di più il 28 e 29 gennaio, la briosità tornerà a bussare alla porta del segno di Terra e assieme a tale gaiezza i nativi potranno contare anche su dei concreti aiuti da parte delle persone care per raggiungere le mete alle quali ambiscono.

9° posto Pesci: in punta di piedi. Sette giorni dove i nati Pesci saranno, c'è da scommetterci, chiamati a evitare come la peste bubbonica scontri a muso duro con capi e colleghi, chiarimenti nella cerchia amicale, ma soprattutto riconciliazioni nella sfera sentimentale. Nonostante lo sbarco di Venere sui loro gradi nella giornata di sabato, difatti, l'astro della piccola fortuna sarà preso in ostaggio da Marte in moto diretto, il tutto condito dall'illusorio e fuorviante sestile Nettuno-Plutone. Il dodicesimo segno zodiacale, quindi, per godere degli influssi venusiani dovrà attendere il mese di febbraio, mentre nella settimana in questione farebbe meglio a procedere in punta di piedi in qualsiasi ambito.

Ultime posizioni

10° posto Leone: in cerca dell'equilibrio interiore. Gli ultimi chilometri di una maratona risultano sempre i più difficoltosi, anche per un atleta temprato e voglioso di arrivare per primo al traguardo. Lo Stellium nell'amico/nemico dell'Acquario rappresenterà, nella settimana in questione, la nemesi di casa Leone nonché quel traguardo che sembrerà irraggiungibile, in quanto i nativi dovranno gioco forza scavare dentro sé stessi per far riesumare eventuali lati ombra e accettarli. Facendo questo lavoro sarà più semplice, specialmente nei giorni conclusivi, ritrovare le redini del loro equilibrio interiore, così da poter affrontare il turbolento mese di febbraio con un po' di consapevolezza in più.

11° posto Vergine: spaesati. Dopo un lunedì all'insegna delle piacevolezze amorose, nel resto della settimana i nati Vergine saranno presumibilmente scombussolati dalle frequenze planetarie poco concilianti che li renderanno oltremodo spaesati. Riuscire a comprendere su quale figura professionale puntare, se a capo di un'azienda, o a quale subalterno affidare i compiti più gravosi se alle dipendenze altrui, sembreranno delle attività di difficile realizzazione per il segno Mutevole, il quale farebbe meglio a contare esclusivamente sulle sue forse da martedì in poi.

12° posto Cancro: nemici ovunque. La giornata di lunedì e quelle che andranno da giovedì a domenica potrebbero risultare alquanto problematiche i nati Cancro, in quanto gli stessi sembreranno soffrire di manie persecutorie.

L'alea per il segno Cardinale nei periodi citati sarà di vedere nemici ovunque e ciò fare sì che gli stessi si metteranno sovente sulla difensiva, divenendo non proprio il segno zodiacale più avvezzo a stare in compagnia. Martedì e mercoledì, invece, per il terzo decano nativo ci sarà spazio per coccole e romanticherie in coppia.