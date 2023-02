L'oroscopo del 13 febbraio 2023 consiglia ai single dei Pesci di fare attenzione alle nuove possibilità, ai nuovi incontri. Inoltre, raccomanda ai nati in Gemelli di essere più aperti e onesti in amore. Per le persone nate sotto il segno della Bilancia, è arrivato il momento di prendersi cura della propria persona, per i nativi dell’Acquario che hanno una relazione è invece giunto il momento di risvegliare la passione. Per sapere che cosa accadrà nelle prossime ore, consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di lunedì 13 febbraio per l’ambito amoroso.

L'oroscopo dell'amore per il giorno 13 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se sentite che la vostra relazione sta diventando stantia, fate qualcosa che vi permetta di sapere di più del vostro partner. Ecco la vostra occasione per provare finalmente quel passatempo o interesse che avete sempre voluto esplorare.

Toro – Vi sentite sicuri e pieni di vita in questo periodo. La vostra personalità magnetica e la vostra ostinata tenacia vi saranno utili in qualsiasi impresa amorosa. È importante essere onesti e trasparenti su come vi sentite. Fate ciò che ritenete giusto e non esitate a correre dei rischi. Le relazioni tireranno fuori il meglio di voi grazie alla vostra forte volontà.

Gemelli – Cercate di essere sempre voi stessi e accettate l’amore che ruota attorno a voi.

È importante essere aperti e onesti nelle vostre relazioni. Comunicate i vostri sentimenti e il vostro affetto alla persona interessata. Questa è una grande giornata per rischiare in amore, poiché i pianeti e le stelle sono allineati per dare vita ad una relazione appassionata.

Previsioni astrologiche per l'amore, lunedì 13 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Fareste bene a investire il vostro tempo sul rafforzamento dei legami con le persone a cui tenete tanto. Fate in modo che i vostri cari e i vostri amici sappiano quanto apprezzate averli nella vostra vita. Siate lì per ascoltarli e dare una mano se lo chiedono.

Dovreste anche trovare il tempo per occuparvi del vostro benessere mentale ed emotivo.

Leone – Mantenere una relazione appassionata richiede l’impegno di entrambi i partner. Anche i piccoli segni di affetto sono molto importanti e significativi. Abbassata la guardia, divertitevi insieme e fate sapere spesso al vostro partner quanto ci tenete. La comunicazione rafforza il rapporto di coppia.

Vergine – L'Oroscopo consiglia ai single del segno di essere più aperti all’amore. Seguite sempre la voce del vostro cuore, mantenete alta la vostra autostima e agite onestamente, presto vi ritroverete con il partner dei vostri sogni. Se siete veramente dediti, farete uno sforzo per dimostrare al vostro partner quanto è importante per voi.

Astrologia per il giorno 13 febbraio su amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Sfruttate questa giornata per prendervi cura di voi stessi. Se vi capita di incontrare qualcuno che condivide le vostre passioni, non abbiate fretta di impegnarvi. Se siete veramente intenzionati a mantenere forte la vostra relazione, è importante che voi continuiate a mostrare affetto e gratitudine alla vostra dolce metà.

Scorpione – Se siete attualmente single, è importante dare priorità all’amor proprio e all’accettazione piuttosto che alla ricerca di un partner. Se avete una relazione amorosa, dovete dare il meglio di voi stessi per migliorare il feeling tra voi e il vostro partner. Parlate delle vostre emozioni senza trattenervi e non abbiate paura di fare qualcosa di diverso per dimostrare alla vostra dolce metà quanto ci tenete.

Sagittario – Anche nelle relazioni forti e ricche di passioni, le cose possono non andare sempre lisce. Questo periodo porta a galla discussioni e difficoltà, ma ciò che veramente conta è dialogare onestamente. Cercate di trovare un compromesso che soddisfi anche il vostro partner. Nonostante le sfide che state affrontando, tenete presente che l’amore alla fine trionfa.

L'amore secondo l'oroscopo per il giorno 13 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La situazione amorosa sta migliorando. Entrate in intimità dedicando un po’ di tempo l’uno all’altro, discutendo anche di cose importanti. Tenete a mente cosa vi ha fatto innamorare del vostro partner e lavorate per mantenete viva la fiamma della passione.

Se siete single e cercate l’amore, uscite e provateci. Abbiate fiducia nel vostro valore e nella vostra individualità.

Acquario – Forse finora avete avuto relazioni senza successo per 'colpa' della vostra voglia di indipendenza. Seguite l’istinto e abbassate la guardia. L’amore potrebbe stupirvi. Se avete già una relazione seria, è tempo di risvegliare la passione. Organizzate un appuntamento notturno o una bella sorpresa per la vostra dolce metà. Mostrate al vostro partner amore e sostegno.

Pesci – Tenete presente che l’amore è un dare e avere. Permettete all’amore di impossessarvi di voi, aprendo il vostro cuore. Se avete una relazione amorosa, sorprendete il vostro partner con un viaggio emozionante o semplicemente con una dichiarazione. Se siete single, è probabile che voi abbiate un bel feeling con la prossima persona che incontrerete, quindi, state attenti alle nuove possibilità.