L’oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 febbraio. In primissimo piano la giornata dedicata in calendario alla festa degli innamorati, San Valentino. In questo contesto si prepara a risplendere in tutta la sua sfavillante lucentezza una meravigliosa e dolcissima Luna in Sagittario. Tra i favoriti in ambito amoroso, oltre ovviamente allo scontato Sagittario, certamente il segno dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 febbraio, l'oroscopo di San Valentino

Bilancia: ★★. Il 14 febbraio è un giorno da segnare in rosso per i nativi della Bilancia. Si prevede una giornata piuttosto difficile, sia per l'amore che per il lavoro. Nell'amore, dovrete fare i conti con una certa instabilità emotiva, il che potrebbe essere causa di qualche discussione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non prendere decisioni affrettate o rischierete di compromettere le possibilità di successo. Provate invece a prendere delle pause regolarmente, in modo da potervi rilassare e fare un po' di chiarezza mentale. Se siete single, cercate di non avere aspettative troppo alte, rischiate di rimanere delusi.

Scorpione: ★★★★. San Valentino è un giorno speciale per tutti coloro che amano e sono amati. Per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione, questo sarà un giorno di forte passione e sentimento. La Luna è in Sagittario e la sua energia amplificherà la creatività non solo dei nati sotto questo segno d'Acqua ma anche di altri.

Per quanto riguarda l'amore, questo sarà un momento di grande intensità emotiva. La Luna renderà le persone più aperte alle emozioni, quindi per le relazioni amorose il momento è quello giusto per esprimere i propri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna incoraggerà l'ottimismo, motivandovi a portare avanti i vostri progetti.

Cercate di rimanere focalizzati sugli obbiettivi principali.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 14 febbraio svela l'arrivo della Luna nel segno proprio nel giorno di San Valentino; per il Sagittario sarà certamente un giorno speciale. Per far si che la giornata da ottima possa divenire perfetta, è necessario che molti Sagittario si dedichino alla vita sentimentale in modo completo, come anche nel lavoro. Per quanto riguarda la coppia, il Sagittario dovrebbe sfruttare questa giornata per rafforzare il suo legame con il partner, magari con una bella sorpresa o un gesto speciale. Per quanto riguarda il lavoro, il Sagittario dovrebbe approfittare di questa giornata per fare un passo avanti nei propri progetti: martedì avrete la possibilità di raggiungere un certo successo.

Oroscopo del 14 febbraio, le stelle della festa degli innamorati

Capricorno: ★★★★. La giornata dedicata a San Valentino sarà caratterizzata da una forte voglia di affrontare diverse questioni pratiche. Sarà una giornata di riflessione, propizia per fare delle valutazioni sulla situazione sentimentale. È il momento giusto per mettere in atto un cambiamento nelle relazioni, sia di amore, ma anche nella vita di tutti i giorni. Siate sinceri: la Luna entrando in un segno di Fuoco porterà con sé un'energia di grande cambiamento. Per quanto riguarda l'amore, le cose possono essere complesse con alcune persone troppo emotive o sensibili. Cercate di mantenere la calma e di essere comprensivi. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna può portare ad una certa confusione, quindi cercate di prendere delle pause durante la giornata per riorganizzare i pensieri.

Non prendete decisioni importanti.

Acquario: ★★★. San Valentino potrebbe essere un giorno non troppo speciale per alcuni appartenenti al segno zodiacale dell'Acquario. Siate pronti ad affrontare le sfide della vita con un atteggiamento positivo: la forza e la perseveranza vi aiuteranno a superare i momenti difficili. In amore, dovrete essere pronti a mostrare la vostra sensibilità e magari anche ad aumentare la fiducia in voi stessi: non abbiate paura di esporvi ma esprimete con fiducia i vostri veri sentimenti. Sul lavoro, sarete stimolati a lavorare con dedizione e creatività. Concentratevi sui vostri obiettivi e siate pronti a prendere decisioni importanti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 14 febbraio, pronostica una splendido San Valentino soprattutto in ambito sentimentale.

In molti avrete l'opportunità di trascorrere una giornata davvero speciale. Secondo l'oroscopo, potrebbe maturare un periodo molto fortunato, certamente capace di portare consigli e ispirazioni. Questa senz'altro sarà una buona giornata anche per l'amore di coppia, quindi approfittate per rafforzare i legami con il partner o, se ancora single, cercate di allargare il cerchio delle amicizie. Anche in ambito lavorativo potrete trarre vantaggio da questo giorno. Le vostre migliori abilità saranno messe alla prova e le idee potranno essere accolte bene da chi conta. Quindi, sfruttate l'energia del momento per fare cose nuove o progetti interessanti.