L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 febbraio 2023. Sul piatto della bilancia, a questo giro, c'è la giornata di metà settimana, ossia quella di mercoledì. Ad essere direttamente toccati dalle analisi astrologiche del periodo, in questo contesto, i simboli rappresentanti la prima sestina dello zodiaco: curiosi di dare un senso, almeno sulla carta, al probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 22 febbraio consultando il responso della buona Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. La Luna nel vostro segno vi inviterà certamente ad andare avanti per la vostra strada, proteggendovi e regalandovi una giornata eccezionale. Già vi sentite più leggeri rispetto ai giorni scorsi, non è così? Certo che si, e sappiate che ogni cosa a cui tenete in modo particolare migliorerà ancora arrivando a regalare inattese quanto graditissime soddisfazioni. Rimarrete sintonizzati per la maggior parte del periodo su pensieri positivi, anche perché l'Astro d'Argento vi sarà accanto. Quindi, non fatevi scappare certe occasioni: siete ad un passo dal cominciare un bel percorso con una persona speciale, non sciupate nulla!

Nel lavoro, questo non è tempo di dubbi ma è tempo per nuovi inizi. Avrete infatti un fiuto eccezionale e, se vi si presentassero occasioni allettanti, crescerete professionalmente.

Toro: ★★★★★. Venere vi farà vivere una felice espansione del rapporto, in esclusiva per molte coppie. Ritroverete tanto buonumore e una smagliante forma fisica.

Sarà anche possibile iniziare mettere solide basi al vostro rapporto d'amore, forse anche cercare di chiarire una storia che ancora non avesse un nome e una collocazione. La vostra fermezza di carattere, l’intimo equilibrio e la solidità razionale vi assisteranno in modo impareggiabile, facendovi vincere su tutta la linea. La rinascita sentimentale non è lontana: l’ottimismo e la voglia di vivere che vi caratterizzano stanno tornando e con essi anche la voglia di conoscere persone nuove: preparatevi a tuffarvi in avventure elettrizzanti!

Le stelle vi renderanno molto scaltri nella gestione dei vostri beni economici e finanziari. Nel lavoro invece ci sono tanti colleghi che si sentono più al sicuro quando collaborano con voi.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 22 febbraio, vede di buon occhio il periodo. Un parterre planetario di tutto rispetto vi terrà compagnia in questa giornata, forse anche inaugurando una fase che nascerà sotto i migliori auspici per rivelarsi in seguito come scelta azzeccata. Da bravi Gemelli sapete di essere molto intelligenti, perciò vi adatterete a una nuova situazione creatasi da poco in ambito affettivo: scoprirete rimodellando alcune situazioni potrete contare su nuovi positivi equilibri. Gli influssi armonici della Luna vi renderanno ancora più duttili e malleabili.

Sarete aperti alle novità e saprete condividere con gli amici più cari i vostri sogni e i vostri desideri. Buoni auspici per tutti i progetti o iniziative interessanti il lavoro. Avete sempre preferito restare in disparte in certe situazioni, ma ora le cose stanno per cambiare: acquisirete maggiore sicurezza in voi stessi.

Oroscopo e stelle del 22 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Durante lo scorrere dei prossimi giorni ogni forma di sentimentalismo, in particolare l'amicizia, occuperà il posto d'onore nella vita quotidiana. La vostra immagine risulterà molto apprezzata, persone vivaci mentalmente e un poco stravaganti vi difenderanno dalla noia. Avrete anche la possibilità di fare dei progetti importanti per la vostra vita di coppia.

Se aveste deciso di allargare la famiglia con il desiderio di avere un figlio, sarà la giornata giusta per iniziare a parlarne col partner. Tutto vi sembrerà bello, facile e divertente: questo slancio esagerato di ottimismo senz'altro vi incoraggerà a vedere la vita con un po' più di spensieratezza e questo di sicuro non è un male. Nel lavoro avrete uno spirito di collaborazione molto profondo che vi permetterà di fare bene ogni cosa; questo alimenterà non solo i guadagni ma anche l'autostima.

Leone: ★★★★★. Gongolate! Le previsioni zodiacali di mercoledì vi danno a pieno titolo tra i segni favoriti. Molti di voi nel leggere quanto appena indicato si sentiranno certamente piacevolmente rinfrancati, più sereni ed ottimisti.

Nel periodo il partner si mostrerà più attento ed affettuoso del solito e potrebbe persino preparare una dolce sorpresa, forse condita con un pizzico di sano romanticismo, il che vi lascerà quasi senza parole. Siete ancora single? Ebbene, sappiate che una nuova amicizia sta per scaldarvi il cuore e di questo potete ringraziare Venere, sempre disponibile a regalare splendide sorprese. Periodo molto buono anche per le questioni legate alla sfera lavorativa. In questi giorni le stelle seguiranno in maniera positiva molti del segno, regalando nuove occasioni di collaborazione con i colleghi. Possibilità reale di avanzamento.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 22 febbraio, porta in dono una previsione poco piacevole.

Infatti il periodo è previsto sottotono. Diciamo subito che le cose non andranno proprio male, nonostante il cielo previsto abbastanza grigio, solo che potrebbero esserci persone, cose o situazioni tali da farvi sembrare che tutto sia piuttosto complicato e faticoso. Parlando di rapporti amorosi, ogni tanto una sana arrabbiatura tra partner potrebbe aiutare a sciogliere diversi nodi emotivi e magari anche a liberare eventuali stati d’animo negativi. Le cose non saranno né facili né immediate e tutto vi sembrerà un po' faticoso del solito. Cercate di raccogliere tutte le vostre forze e impegnatevi al massimo per dare il meglio di voi. Nel lavoro, gli influssi disarmonici delle stelle faranno un po' da guastafeste, in diversi momenti della giornata.

Gli astri intanto vi ricordano che ci sono dei dettagli da sistemare, mentre alcuni di voi vorrebbero decisamente occuparsi d'altro.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 febbraio.