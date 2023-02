L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 febbraio. Punto di interesse in questo contesto i sei simboli dello zodiaco compresi nella seconda sestina: vogliosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle di mercoledì? Diciamo subito che Pesci è da considerare già in risalita rispetto al passato recente; purtroppo per il Sagittario c'è ancora da stare "alla finestra". Per gli altri segni cosa porterà di interessante l'Astrologia del periodo? Iniziamo immediatamente a scoprirlo togliendo il velo all'oroscopo del giorno 22 febbraio 2023.

A voi il piacere di conoscere il responso degli astri in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In preventivo un ottimo mercoledì 22 febbraio. Più di qualche qualcuno avrà una buona dose di energia, il che sarà utile per affrontare diverse problematiche già aperte ma ancora da risolvere giornata. Molte delle attività che richiedessero impegno e concentrazione avranno esito positivo. Sarà un buon momento per mettersi alla prova e dimostrare le proprie abilità nel lavoro: una buona dose di ottimismo aiuterà ad affrontare eventuali sfide con grande sicurezza. Sarete in grado di gestire qualsiasi situazione, grazie alla positiva convinzione dei propri mezzi.

Sarà una buona giornata anche per riflettere su come affrontare alcune spese in programma. Una buona dose di autostima spingerà positivamente verso nuovi approcci sentimentali: molti single potranno godere di un po' di sano romanticismo.

Scorpione: ★★★★★. L'Astrologia vi invita a godere una giornata splendida, incorniciata da una piacevole sensazione di benessere.

Sarete vincenti sia in amore che nel lavoro. La Luna in congiunzione a Venere regalerà serenità e nuova fiducia nelle proprie possibilità. Il consiglio delle stelle è senz'altro quello di cercare a tutti i costi di trovare del tempo per riflettere e magari ritrovare una certa consapevolezza. Il periodo nella maggior parte dei casi potrebbe anche rendere possibile improvvise buone intuizioni che, con l'aiuto di amici fidati, darà una mano a risolvere una annosa questione.

Ottimo momento per ciò che interessa l'amore con il lavoro. Tanti del segno finalmente saranno in grado di affrontare le proprie responsabilità con una grande energia e determinazione, e ciò permetterà di ottenere grandi risultati.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 febbraio pronostica un mercoledì abbastanza in linea con eventuali attese, anche se molti ancora saranno costretti a stare "alla finestra". Dunque periodo sufficientemente positivo per il lavoro e lo studio: questa parte della settimana se presa con concentrazione alla fine non mancherà di regalare buone soddisfazioni. Una particolare intuizione, poi, unita alla sensibilità, vi guiderà sulla giusta via in caso di scelte obbligate.

Nell'ambiente dove operate di solito sarete al centro dell'attenzione. Le competenze acquisite sul campo si riveleranno preziose e questo vi farà sentire legittimamente considerati. Amore e programmi per eventuali prossimi viaggi saranno tra le cose favorite. Approfittate per mettervi all'opera e, se fosse il caso guardatevi intorno: trovare un partner con il quale fare sul serio sarà più facile di quanto pensiate.

Oroscopo e stelle del 22 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Mercoledì positivo quanto basta. In più di una occasione vi sentirete sollecitati a tagliare quei famosi rami secchi che da un pezzo ormai ostacolano la serenità personale e soprattutto la stabilità relazionale.

Certamente potrebbe essere una buona consigliera la Luna, in questo periodo in transito nell'ottava casa nel segno dell'Ariete: promuoverà nuove metamorfosi aiutando a rigenerarsi nel profondo. Per la parte interessante il lavoro, di certo rimanere un po' nell'ombra in attesa di tempi migliori, in alcuni frangenti si rivelerà più conveniente, specie se si stesse puntando a migliorare la propria posizione: potrebbe venir fuori un'esperienza interessante.

Acquario: ★★. Giornata poco positiva su quasi tutti i fronti: tranquilli, presto arriveranno tempi migliori, ok? Nell'attesa, state calmi cercando di evitare polemiche o quant'altro. Qualche incomprensione in famiglia o nelle coppie un po' datate potrebbe turbare il buon andamento della giornata.

Date maggiore spazio al dialogo costruttivo e alle azioni ragionate dal punto di vista di chi avete di fronte; soprattutto, da evitare assolutamente quelle solite vostre malinconie davvero ingiustificate. Se siete ancora single, ascoltate o meglio cercate di percepire il senso di alcuni messaggi sibillini che una persona amica cercherà di mandarvi per spingervi a riflettere: dato che non potrà dirvi per filo e per segno come stanno certe cose, dovrete essere voi a "capire e valutare".

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 22 febbraio, mette in conto un periodo fantastico! La risalita verso tempi migliori sta per arrivare, questo periodo è giusto un assaggino di ciò che sarà... Possedete già un'ottima capacità di selezionare le amicizie, i collaboratori o le persone di cui fidarsi.

Questa qualità unita alla buona protezione delle stelle dominerà le giornate di fine febbraio/inizio marzo, spingendo molti di voi a sognare, non solo la felicità personale ma anche quella di chi avete nel cuore. Se lavorerete con intelligenze sul vostro ''ego'', senz'altro inizierete un percorso positivo verso una giusta evoluzione. Saranno da recuperare certi valori del passato, forse un po' in disuso ma sicuramente essenziali. La sfera professionale riceverà buoni influssi, il che garantirà una certa tranquillità: meno ansie e stress.