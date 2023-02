Nella settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo 2023, l'Oroscopo della fortuna focalizzerà la sua attenzione nei confronti dei segni di fuoco, soprattutto per il Leone e l'Ariete, dal momento che quest'ultima costellazione 'ospiterà' sia Giove che Venere. Saturno si troverà nella costellazione dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale della fortuna: risultati per Ariete

1° Ariete: finalmente il lavoro produrrà i suoi frutti con dei guadagni sorprendenti, e l'interazione con le persone che collaborano con voi sul posto di lavoro si intensificherà anche dal punto di vista amicale.

Le soddisfazioni toccheranno anche quei progetti personali che fino a poco tempo fa erano completamente fermi, secondo l'oroscopo. Ci sarà una apertura mentale significativa verso nuovi orizzonti.

2° Acquario: vi sentirete all'altezza di qualsiasi situazione, senza lasciarvi andare allo sconforto per la minima difficoltà. Sarete dei combattenti sul lavoro che con questa fortuna potrebbe avere dei salti di qualità nella carriera mai avuti prima di ora. Secondo l'oroscopo sarete dei veri e propri leader in grado di far convergere le aspettative di tutti i colleghi. Questo fine settimana arriveranno i guadagni che vi serviranno per un investimento importante.

3° Leone: la fortuna combinata di Giove e Venere nella costellazione dell'Ariete vi conferirà una grandissima carica professionale in grado di sbaragliare la concorrenza su tutti i fronti, anche verso coloro che vi hanno messo parecchio in difficoltà.

Ora anche le questioni finanziarie avranno dei miglioramenti, soprattutto se dietro c'è stato un lavoro molto intenso di ridimensionamento dei vostri investimenti. Largo allo shopping nel weekend.

4° Pesci: la carica che avrete sul piano comunicativo in questo momento potrebbe regalarvi tantissimo, soprattutto nello studio oppure se il vostro lavoro prevede una grande rete comunicativa.

Secondo l'oroscopo sarete moto più sciolti e inclini al dialogo, e questo di conseguenza favorirà dei progetti che potrebbero essere determinanti per raggiungere la vostra vetta personale sul posto di lavoro. Il weekend sarà impegnativo, ma sarete disposti a fare molto per i vostri scopi, in questo momento.

Gemelli energico

5° Gemelli: Marte nel vostro segno vi farà sentire in grado di fare qualunque cosa, e tutto sommato ci sono le condizioni per crederci.

La carriera potrebbe subire una impennata, ma questo dipenderà molto da voi e dalla capacità che avrete nel persistere di fronte alle sfide, che saranno piccole ma di grande impatto per modellare la vostra personalità. Secondo l'oroscopo il fine settimana potrebbe essere pieno di tempo libero e di svago.

6° Scorpione: sarete dei grandi comunicatori, e questo costituirà un punto di forza per la vostra carriera. Secondo l'oroscopo gli affari saranno illuminati moltissimo dalla vostra luce innata, piuttosto che da una fortuna proveniente dagli astri. Perciò agire in questo momento potrebbe darvi dei risultati repentini, anche se talvolta sembrerà il contrario. Sarete di buonumore, e questo farà felici le persone che vi circondano, specialmente nel fine settimana.

7° Sagittario: sarete nel mezzo fra delle situazioni che potrebbero darvi delle soddisfazioni ottimali e un periodo che potrebbe decollare soltanto nel fine settimana. Ora il lavoro procederà bene, ma molto lento e senza troppe novità che possano essere rilevanti per la vostra carriera. Il lavoro di squadra in questo momento sarà doveroso per raggiungere alcuni obiettivi comuni, secondo l'oroscopo.

8° Vergine: lo stress potrebbe giocarvi brutti scherzi in questo momento. Potreste non avere la vivacità sul lavoro che vi caratterizza, e la fortuna in questo momento non aleggerà dalle vostre parti. Prendervi una pausa adesso potrebbe fare bene nel fine settimana, ovvero quando potrete recuperare qualche situazione a cui tenete particolarmente.

Sacrificare qualche passatempo per dormire potrebbe essere una soluzione valida.

Capricorno sarcastico

9° Toro: avrete un atteggiamento altalenante sul lavoro e non sempre avrete a disposizione qualche asso nella manica che sia efficace davvero contro qualche ostacolo. Avere un po' di pazienza ma soprattutto una costanza sul lavoro però potrebbe farvi raggiungere il successo e rendervi sempre più indipendenti. Sicuramente avrete delle idee molto buone, ma che dovranno attendere un po' di tempo, anche se non troppo, affinché siano realizzabili.

10° Capricorno: il sarcasmo in questo periodo potrebbe farvi avere l'effetto contrario sul lavoro, rendendovi un po' schivi e senza la reale voglia di collaborare con la vostra squadra.

Avrete voglia di cambiare, invece, di ristabilire un equilibrio che interessa la vostra persona, più che la vostra carriera. Fare attenzione al denaro in questo momento potrebbe mettervi al riparo da eventuali spese di troppo.

11° Cancro: sarete molto pignoli nella prossima settimana, ma non sul lavoro. Purtroppo i vostri progetti professionali adesso non sono i vostri interessi principali, e questo potrebbe ripercuotersi sul lavoro in generale. Anche la comunicazione potrebbe subire delle variazioni negative, per cui apparire taciturni adesso potrebbe essere controproducente per i vostri affari.

12° Bilancia: ultimamente vi siete adagiati un po' sugli allori, e di conseguenza avete perso quella carica professionale che qualche giorno fa ha caratterizzato le vostre giornate.

Ora potreste sentirvi un po' spenti, bisognosi di riposo e di qualcuno che possa sostituirvi sul posto di lavoro. Gli affari potrebbero subire un ribasso significativo per cui evitate di fare shopping in questo momento per preservare il denaro per ciò che sarà più importante.