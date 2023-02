Dopo la conclusione del giorno di San Valentino, è pronta a prendere il via una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le indicazioni astrologiche e l'oroscopo del 15 febbraio 2023 relativamente all'amore e al lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata importante grazie alla Luna favorevole, questa è una situazione interessante per coloro che dovranno fare una scelta. Nel lavoro attenzione alle possibili polemiche e alle critiche.

Toro: per i sentimenti in questa giornata si va incontro a una condizione astrologica importante, ma attenzione a Mercurio dissonante che porterà alcuni problemi.

Nel lavoro potrebbe arrivare una nuova idea e in prospettiva anche dei nuovi successi.

Gemelli: in queste ore potrebbero non mancare delle incomprensioni, anche a causa della Luna in opposizione, non sottovalutate lo stress e provate a riposare un po' di più. Nel lavoro è meglio non prendere iniziative, visto che il nervosismo si farà sentire.

Cancro: in amore se ci sono stati dei problemi a breve potranno essere risolti, dovrete però fermarvi a riposare ogni tanto. A livello lavorativo non è il momento giusto per buttare all'aria una possibile collaborazione, evitate scelte azzardate.

Leone: in amore - grazie alla Luna favorevole - questo è un momento interessante, anche Venere inizia un ottimo transito.

Nel lavoro se vi propongono qualcosa di nuovo portatelo avanti.

Vergine: molti stanno vivendo una situazione abbastanza agitata nei sentimenti, forse state prendendo tutto troppo di petto. Nel lavoro non mancano le novità, c'è solo un po' di stanchezza a causa di Marte contrario.

La seconda metà dei segni

Bilancia: in amore la giornata invita a chiarire quello che non funziona.

Nel lavoro la situazione generale deve essere curata con maggiore attenzione.

Scorpione: per i sentimenti la situazione astrologica semplice da gestire, Venere in buon aspetto. Qualcuno potrebbe anche decidere di parlare più chiaro del solito con il partner. Nel lavoro Mercurio invita a essere cauti in questa fase.

Sagittario: in amore - se il vostro cuore è solo da tempo - sarebbe il caso di portare avanti nuove conoscenze, la Luna nel segno può regalare qualcosa di nuovo.

A livello lavorativo se c'è una discussione da portare avanti potrebbe essere il caso di affrontarla adesso.

Capricorno: per i sentimenti mettete in chiaro tutte le situazioni che non vanno, ci sono delle scelte importanti da fare. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare, ma va fatto tutto con cautela.

Acquario: a livello sentimentale è una giornata di recupero, visto che a breve Venere ritornerà favorevole. Non mancherà qualche emozione. Nel lavoro in queste ore è meglio non stancarsi troppo.

Pesci: in amore forse c'è da recuperare qualcosa con il partner, cercate di fare il possibile già da adesso. Nel lavoro i prossimi mesi saranno importanti per eventuali cambiamenti.