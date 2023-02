L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 febbraio. Allora, curiosi di conoscere il responso delle stelle in merito a come potrebbe evolvere la giornata di mercoledì? Come al solito in questo contesto, andremo ad analizzare le predizioni astrali in esclusiva per i sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 febbraio consultando il pronostico estrapolato all'Astrologia del periodo: focus su attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Le dinamiche configurazioni planetarie di questo mercoledì saranno sicuramente già pronte ad infondere una buona carica e un ottimo istinto speculativo, soprattutto di buona qualità. Se avete fiuto negli investimenti potete benissimo rischiare con una piccola speculazione. Favoriti i movimenti di denaro in entrata e in uscita. Remote questioni familiari, mai del tutto chiarite, in questo momento possono tornare all'improvviso alla ribalta e portare trambusto e malumori, soprattutto tra genitori e figli. Rivangare quello che è stato, ridiscutere certe decisioni prese a suo tempo non è mai facile, ma potreste trovarvi nella necessità di farlo.

A parte questo piccolo tarlo, sul quale continuate spesso a tornare, per il resto non ci sono problemi.

Scorpione: ★★★★★. Giornata da considerare in netta risalita. Nel periodo indicato sarete al meglio delle vostre doti, con un forte desiderio di scoprire e provare qualche nuova sensazione. Ottimo l'intuito e buonissima la socievolezza.

La Luna nel segno del Sagittario suggerisce ottime strategie di conquista a chi è single. Non vi faranno certo difetto eventuali sentimenti forti, come neppure gli alti e bassi tipici degli amori passionali. Il desiderio di maggiore autonomia e libertà, poi, di certo stimolerà nuove idee o iniziative. E' tempo di agire: da oggi fino alla prossima domenica le stelle saranno dalla vostra parte, offrendo la possibilità di cambiare in meglio l'ordinaria quotidianità.

Non serve affatto essere un abile prestigiatore per rendere magico questo periodo: bastano le vostre idee.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 15 febbraio preannuncia un periodo davvero molto positivo. Le stelle, soprattutto nel settore professionale, vedono tanti di voi attivi e pronti a dare il massimo. Il buon impegno raccoglierà i giusti e meritati frutti. Dentro di voi sapete di poter dare molto, come sapete anche che un lavoro a dipendenza non è per sempre ma solo un primo passo per farsi le ossa. Detto ciò, sappiate che presto sarete premiati. La Luna nel frattempo brilla nella vostra quinta casa, quella in analogia con l'amore, il sesso e la creatività in ogni sua forma, questo fatto suggerisce di godersi la vita, soffermandoti un po' di più sulle gioie dei sentimenti.

L'amore è una sorgente di felicità, di energia, di benessere per tutti e per voi in modo particolare. In campo pratico sono tante le forze astrali che potrebbero dare man forte alla vostra volontà d'azione. Ottimo periodo!

Oroscopo e stelle del 15 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata da considerare a massima positività: andrete davvero "alla grande". L'energia delicata donata dalle stelle del periodo favorirà il raggiungimento di un buon equilibrio, permettendo anche di trascorre il periodo in buona armonia con se stessi e soprattutto con gli altri. Anche se gli impegni professionali dovessero aumentare o gravarsi di connotazioni particolarmente intricate, vi sentirete pronti ad affrontare ogni situazione con slancio e intraprendenza, prendendo in considerazione sia gli aspetti pratici che creativi.

E' bello che anche molti di voi abbiano di questi momenti di concretezza e razionalità. Casa e famiglia poi, richiederanno maggiori attenzioni. Prese di posizione troppo rigide nei confronti di un familiare non gioveranno al buon andamento del ménage.

Acquario: ★★★★. Im programma un discreto mercoledì, certamente adatto a regolarizzare situazioni patrimoniali o finanziarie che riguarderanno sia voi che la vostra famiglia. Le stelle di oggi e domani vi conferiranno sensibilità e fiducia nelle doti personali. In tanti avete delle buone carte astrali da giocare e la più vincente tra tutte è certo quella in corrispondenza con il settore delle amicizie o della realizzazione delle vostre speranze.

Realizzerete nuovi progetti con gli amici, magari facendo anche delle proposte costruttive per il buon proseguimento del vostro rapporto. Molte situazioni che vi hanno impensierito si risolveranno. Vantaggi e novità promettono bene per il futuro. Eventuali storie che sono nate negli ultimi due mesi avranno risvolti positivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 15 febbraio, prevedono una giornata discretamente positiva. Le stelle caldeggiano risultati lusinghieri e creano le giuste condizioni per realizzare le vostre aspettative. E' il momento ideale per migliorare la propria immagine. Agire con saggezza e tranquillità interiore vi aiuterà a valutare eventuali priorità. Sfruttate questo periodo propizio per attuare quelle scelte che più avete a cuore, vedrete che in futuro risulteranno essere quelle giuste.

Se vi applicherete con passione potrete portare avanti con successo situazioni prestigiose per la vostra evoluzione professionale. Adottate un temperamento più deciso e costruttivo come indica la buona influenza di Saturno. Evitate liti in famiglia e sfruttate le energie positive del Sole che vorrebbe aiutarvi a sorvolare sulle piccole insidie della quotidianità.