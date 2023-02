L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 febbraio 2023. Allora, ansiosi di sapere quali saranno i segni supportati dalla buona Astrologia e quali invece quelli pronosticati in negativo? A questo giro ad essere messi sotto analisi saranno i sei segni relativi alla prima metà dello zodiaco. Detto ciò, passiamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 16 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Sarà una giornata che diventerà progressivamente lieta per voi dell'Ariete. Il Sole amico favorirà un graduale innalzamento del tono e dell’umore, preparandovi beneficamente a una serata allegra e giocosa con il vostro partner. Aumenterà il senso dell’umorismo, si creeranno occasioni di divertimento e sorgeranno inviti imprevisti per la serata. Se voleste capire bene cosa stia succedendo dentro di voi cercate di ascoltare attentamente ogni segnale che il vostro intuito vi manderà, forte e chiaro, anche perché la chiave di tutto sarà nella vostra consapevolezza. La giornata lavorativa procederà a gonfie vele: i progetti a cui lavorate supereranno gli ostacoli più ardui: successo e promozioni saranno a portata di mano (quasi).

Toro: ★★★★★. Pronti a risalire la china questo giovedì? Il cielo vi addolcirà rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive del vostro compagno o compagna di vita. Avrete voglia di coccole e la giornata vi aiuterà a comunicare i vostri segreti più intimi alla persona del cuore. Fidatevi di più di chi vi circonda e sicuramente vivrete meglio.

In alcuni casi avrete anche la possibilità di risolvere positivamente una questione annosa in stallo da un po' di tempo. Sarete più grintosi del solito, perciò se dovete prendere una decisione importante fatelo subito, perché il momento è decisamente favorevole. Le stelle saranno in ottima posizione, quindi sono previste delle novità anche nel lavoro: sarete positivi e disponibili anche verso i colleghi.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 16 febbraio pronostica un periodo buono ma abbastanza blando. Le stelle vi renderanno particolarmente gioiosi e allegri, ma solo in determinati frangenti. In altri casi potreste avere finalmente la possibilità di recuperare il dialogo con la persona a cui siete legati da tanto tempo. La Luna sarà per il segno abbastanza positiva e, grazie ai suoi influssi armonici, di certo vi inviterà a sfidare la buona sorte. Non è il momento di stare fermi a rimuginare, ma quello di trasformare i sogni in realtà. Non abbiate timore di esporvi anche a livello sentimentale, perché tutto andrà per il verso giusto. Le stelle sembrano guardare proprio voi: avrete infatti l'opportunità che desiderate, pertanto cercate di mettere in mostra la vostra professionalità.

Otterrete credibilità e stima sul luogo del lavoro.

Oroscopo e stelle del 16 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Alcuni pianeti questo giovedì vi renderanno particolarmente suscettibili e forse un po' permalosi, portando scompiglio nella vostra relazione. Non riuscirete a capire perché debba essere sempre necessario uno sforzo in più per ottenere quello che desiderate e questo vi rende aggressivi nei confronti del partner. Vi sentirete molto stanchi e un po' demotivati; tutti i progetti che avete fatto per la giornata saranno vanificati dal fatto che il vostro entusiasmo è venuto meno. Fate in modo di recuperarlo il prima possibile in modo da rendere piacevole il periodo.

Le stelle potrebbero non essere pienamente positive in alcune circostanze, mettendo nel caos l'economia. Da evitare acquisti azzardati, magari fatti senza pensare.

Leone: ★★★. La Luna del periodo vi renderà abbastanza nervosi, ma con Mercurio parzialmente amico, avrete la capacità di trasformare più di qualche problema in una positiva opportunità di crescita. Venere vi ricorda che se avete fatto delle promesse al partner, ora devono essere mantenute, a tutti i costi: un modo semplice per evitare discussioni inutili. In qualche caso, poi, potreste sentirvi come se foste dentro una storia del teatro dell'assurdo: in questo periodo non ve ne va bene una, ma soprattutto non riuscite minimamente a comprendere quale sia la strada migliore da seguire.

Sul lavoro invece, non dovreste lasciarvi sfuggire nessun dettaglio perché ogni piccola cosa potrà fare la differenza.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 16 febbraio predice una giornata molto positiva. L'amore sarà al centro di questa giornata, non solo quello verso il partner, soprattutto quello della vostra famiglia. I sentimenti verso il vostro compagno potrebbero risultare un modo divertente di guardare le cose, il che potrebbe influire positivamente sulla vostra relazione. Oggi vi sentirete molto propensi ad ascoltare gli altri e ad elargire consigli. Gli amici vi saranno grati anche per questo: oltre ad avere una saggezza naturale, sarete particolarmente bravi ad aiutare chi ne avesse bisogno.

Enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata dal vostro lavoro, tutto sarà facile, nulla vi peserà: eseguirete al meglio ogni compito.

