Prende il via un nuovo mese e comincia un nuovo periodo ricco di cambiamenti e di novità dal punto di vista sentimentale e professionale dall'Ariete ai Pesci. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 1° marzo 2023 con le indicazioni in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore - con Venere nel segno - la situazione nelle storie nate negli scorsi mesi a breve migliorerà. Attenzione solo a qualche piccolo problema. Nel lavoro potreste anche pensare a qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti il nuovo mese porterà qualcosa in più, in qualcuno c'è anche voglia di chiarire qualcosa adesso.

Nel lavoro a breve Giove sarà favorevole e non mancheranno progetti importanti.

Gemelli: a livello sentimentale il mese inizia con Marte nel segno e quindi la situazione è in miglioramento. Attenzione solo a non prendere tutto di petto. Nel lavoro non trascurate un evento importante e sistemate tutte le questioni in sospeso.

Cancro: in amore - se avete vissuto un momento di crisi - con l'inizio del nuovo mese si potrà recuperare. A livello lavorativo, per coloro che vogliono cambiare, non mancheranno delle stelle interessanti, che sono da sfruttare in vista di un recupero.

Leone: a livello sentimentale grazie a diversi pianeti in buon aspetto questo è un momento di rilancio, vi sentite solo un po' impazienti.

Nel lavoro sarà possibile recuperare nelle prossime settimane, attenzione solo a qualche piccola problematica.

Vergine: in amore nonostante alcune preoccupazioni, ci sarà un momento di recupero da metà mese. Nel lavoro vi sentirete nervosi in questa giornata, ci saranno diversi problemi da risolvere.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso Venere è in opposizione, per questo motivo la vita di coppia in queste 24 ore avrà bisogno di maggiore tranquillità. Nel lavoro è un periodo migliore per iniziare a pensare a cosa desiderate davvero.

Scorpione: per i sentimenti è un momento che chiede maggiore chiarezza, se recentemente ci sono dei dissidi bisognerà contenerli.

La situazione nel complesso è tranquilla. Nel lavoro entro maggio qualcosa cambierà, quindi se non siete soddisfatti dovete resistere fino ad allora prima di fare delle mosse.

Sagittario: in amore Venere è dalla vostra parte e ciò porta un momento di recupero, valutate con attenzione tutte le cose che capitano. Nel lavoro siate più moderati in questa fase, controllatevi di più.

Capricorno: a livello sentimentale le polemiche vanno evitate in questa fase, è un periodo comunque speciale per voi. Nel lavoro qualcosa di buono c'è, volete portare avanti i nuovi progetti.

Acquario: per i sentimenti le stelle adesso premiano, non mancheranno le opportunità in questa fase e torna anche la voglia di amare.

Nel lavoro è un periodo in cui ci saranno delle scelte da fare.

Pesci: in amore potrete tentare un riavvicinamento in questa fase, le storie che sono nate durante lo scorso mese potranno continuare bene. Nel lavoro ci sono degli influssi positivi e a breve anche Saturno entrerà nel segno.