L’oroscopo del 2 marzo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. In evidenza nel periodo il passaggio di Mercurio in Pesci quasi a fine giornata. Splendido periodo in arrivo per lo Scorpione e pochi altri.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Avete conosciuto momenti migliori, perciò quattro stelline potrebbero sembrare insufficienti. Ma la felicità sta anche nel sapersi accontentare e, in fondo, la vostra situazione non è poi delle peggiori.

Ciò che vi serve in questo periodo è un po’ di riflessione e tanta, tantissima tranquillità interiore. Avete sicuramente bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee, in primis su una situazione abbastanza importante. Nel lavoro molte, troppe le distrazioni in questa parte della settimana. Così finirete con il trascurare i vostri impegni principali e i risultati ne risentiranno in negativo. In amore, se non voleste appesantire un ménage in parte già compromesso, approfittate del prossimo weekend per dedicare più tempo al vostro partner.

Scorpione: ★★★★★. Con la Luna in un segno d'Acqua come il vostro, nel periodo in perfetta sintonia con Sole e Nettuno, senz'altro potrete considerarvi baciati dalla più totale benevolenza planetaria.

Sapete cosa desiderate e avete ben chiaro ciò che dovete fare per raggiungerlo. Sarete molto determinati, non solo, riuscirete a portare a buon fine una situazione che sembrava fuori controllo: bravi! Nel lavoro non criticate di continuo le proposte del vostro capo, o almeno non fatevi sentire dai colleghi. C’è chi è pronto ad approfittarne.

In amore molte relazioni, anche le più stanche, riprenderanno vigore tornando a trasmettere vivaci stimoli e piccanti emozioni.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 2 marzo promette un buon periodo, vivibile nella mediocre positività. Se di recente avete operato qualche cambiamento nella vostra vita, potreste essere assaliti da dubbi: non siete più tanto sicuri della scelta fatta?

Inutile perdere tante energie pensando al passato, piuttosto, datevi da fare per migliorare il presente. Nel lavoro, Mercurio in favorevole sestile vi suggerisce la giusta via da percorrere. Ma essendo frettolosi e poco lucidi potreste finire comunque nei guai: calma! In amore, vita di coppia piuttosto problematica ed accidentata, in questi giorni. Per alcuni single, invece, tutto procede nel migliore dei modi.

Oroscopo e stelle del 2 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Una giornata poco positiva potrebbe maturare in questo momento. Qualche parentesi poco entusiasmante nel corso di questa settimana dovete ancora metterla in conto. Ma, tutto sommato, per voi le cose migliorano piano piano, senza fretta: siete tipi "tosti" ma estremamente intelligenti, sapete bene quando stare buoni buoni e quando invece tirare fuori gli artigli!

Merito di Plutone che, grazie al suo promettente presenza nel vostro segno, riesce a farvi spesso vedere la vita a colori. Nel lavoro, a volte vi sopravvalutate pensando che le vostre idee siano perfette così come sono e non hanno bisogno di essere vagliate dai superiori. In amore, schiacciati da grane e disguidi, non avrete né la forza né la voglia di pensare ad altro. Anche l’armonia di coppia finirà con il risentirne un po'.

Acquario: ★★. Ancora un periodo poco soddisfacente! Insomma, seppur la speranza è sempre l'ultima a morire, per questo giovedì purtroppo non fatevi illusioni: rimarreste quasi certamente delusi e con l’amaro in bocca. Il cielo astrologico in questo periodo alquanto dissonante non lascerà molti margini di manovra.

Vi toccherà pertanto riorganizzare la vostra giornata e rivedere, o forse addirittura rinunciare, ad un progetto già messo in campo. Nel lavoro ultimamente siete stati un po’ superficiali nell’aderire a quello che a voi era sembrato un ottimo affare, e adesso potreste essere a corto di liquidi. In amore, poi, sommersi da grane e imprevisti di lavoro avete sempre poco tempo, e forse ancor meno voglia, di pensare a dimostrare affetto a chi lo merita.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di giovedì 2 marzo, annuncia l'arrivo di Mercurio a fine giornata. In amore, per quanto riguarda la vita a due la situazione lascerà un dolce sapore di vittoria: riuscirete dove spesso avete fallito.

Le occasioni d’incontro, se single, si susseguiranno a ritmo incalzante e non vi danno neppure il tempo di riprendere fiato. Ma a voi andrà benissimo così. In famiglia, troppo presi da amici e conoscenti, potreste dimenticare un appuntamento o un anniversario importante, quindi segnate tutto in agenda Nel lavoro, se soltanto riusciste a convincere il vostro capo della validità di quel progetto a cui tenete. Purtroppo i tempi non sono ancora maturi, toccherà aspettare.