È il arrivato il giro di boa della seconda settimana del mese di febbraio. Approfondiamo quindi di seguito l'oroscopo di giovedì 9 febbraio 2023 per tutti i segni zodiacali, con le indicazioni astrologiche sia per l'amore che per il lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore Venere entro fine mese sarà nel segno e porterà delle situazioni di rilancio utili anche per i single. Nel lavoro è un periodo di recupero, la giornata vi permetterà di fare delle scelte.

Toro: per i sentimenti non è una giornata da vivere distanti dal partner. Le storie che nascono ora potranno decollare entro fine mese.

Nel lavoro la situazione è interessante per cercare di recuperare un discorso interrotto.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio evitare di fare scelte drastiche, aspettate le prossime ore prima di agire col partner. Nel lavoro se avete un'attività è importante ora dare spazio a nuovi progetti.

Cancro: in amore - con la Luna in opposizione - è meglio fare attenzione in questa fase, evitate tensioni inutili. A livello lavorativo qualcosa di concreto potrà arrivare a breve, ma intanto attenzione a possibili ritardi.

Leone: a livello amoroso è una giornata che chiederà maggiore pazienza, in particolare se c'è un dubbio in una storia. Nel lavoro bisognerà capire se continuare o no un certo progetto.

Vergine: in amore è meglio aspettare prima di fare sforzi, poiché c'è uno stato di energia ottimale da dover ritrovare. Nel lavoro qualcuno può avere delle richieste da fare, le intuizioni non mancheranno.

La seconda sestina

Bilancia: in amore in questo momento le coppie dovranno fare una scelta importante, visto che la Luna nel segno porterà energia.

A livello lavorativo cercate nuove soluzioni e le intuizioni non mancheranno.

Scorpione: per i sentimenti c'è uno stato di ottima energia visto che il cielo è dalla vostra parte, se c'è una crisi da risolvere ora si potrà agire. Nel lavoro potreste fare discorsi importanti in questa fase.

Sagittario: a livello sentimentale cielo è che dalla vostra parte e la Luna favorevole che aiuterà.

Se c'è stata una crisi in una storia ora si potrà riprovare. Nel lavoro non mancano grandi opportunità e potrà arrivare anche una risposta.

Capricorno: in amore attenzione in una storia, c'è la voglia di affrontare però diverse situazioni di calo. Nel lavoro periodo di rallentamenti, non è facile in questo momento agire da soli.

Acquario: per i sentimenti è un momento interessante per vivere nuove storie. Nel lavoro non manca qualche novità, alcune decisioni importanti vanno fatte proprio adesso.

Pesci: in amore una storia potrebbe in questo momento diventare importante, grazie anche a Saturno nel segno. Nel lavoro la situazione generale permette un recupero ed entro poco ci sarà una scelta da fare.