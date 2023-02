L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 febbraio. Il periodo vede l'ingresso della Luna in Bilancia, con lo Scorpione a ben figurare tra i segni super favoriti. A essere testati, almeno sulla carta, in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire quante stelline sono stare attribuite dall'Astrologia quotidiana al vostro simbolo astrale di nascita?

Andiamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". L'oroscopo del giorno 9 febbraio mette in evidenza l'ingresso della Luna in Bilancia: come andrà la giornata per questo bel segno di Aria? Diciamo subito che l'Astro d'Argento offrirà ai nati in questo segno una splendida giornata tutta all'insegna dell'equilibrio e di una ritrovata armonia. Ci sarà una forte attrazione per la bellezza e per la cura dei dettagli. Anche le relazioni sociali godranno di un'alta qualità e ci si sentirà attivi, vivaci ed energici. Ci sarà persino un grande desiderio di ricreare l'armonia e la cooperazione nella vita di tutti i giorni. Sarà un buon giovedì per esprimere il proprio punto di vista in modo diplomatico oppure per valutare con sincerità le proprie emozioni.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di giovedì 9 febbraio sarà molto positiva per i nati nel segno dello Scorpione. La Luna che sta per entrare nel loro segno porterà con sé energia nuova, in modo che tutti possano raggiungere finalmente i loro obiettivi. Sarà anche una giornata aperta a nuovi interessi oppure ben disposta nei confronti di determinati cambiamenti.

Quindi, approfittatene per provare qualcosa di nuovo, anche perché buna creatività e l'intuizione saranno ai massimi livelli: usate tali doti per portare avanti i vostri progetti. Sarà un ottimo momento anche per connettersi con persone di ambienti diversi e magari iniziare nuove amicizie.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 febbraio preannuncia una giornata normale.

Dunque periodo routinario per questo bel segno di Fuoco? Non proprio. La Luna in Bilancia certamente darà una spinta in più, il che permetterà di essere più proattivi e di affrontare qualsiasi sfida. Approfittate di questa energia per portare avanti ciò che più vi interessa, in primis cercate di realizzare qualcuno dei vostri sogni. Cercate nel frattempo di non trascurare troppo gli altri, ossia le persone alle quali volete bene o stimate. Il top sarebbe sforzarsi di essere di più in sintonia con voi stessi e soprattutto con vostri cari.

Oroscopo e stelle del 9 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo di giovedì 9 febbraio rivela ai Capricorno una giornata negativa.

Dunque sarà un periodo impegnativo anche in amore e nel lavoro? Seguite i vostri sentimenti e le vostre intuizioni per quanto riguarda i rapporti amorosi, così come le decisioni da prendere in merito al vostro lavoro. Sarà meglio non prendere impegni importanti o strade eccessivamente rischiose, specialmente in questo momento. Cercate invece di lavorare su progetti più piccoli, vedrete che sarete in grado di portarli a termine con una certa facilità. Nel frattempo, dedicate del tempo ai vostri affetti più cari, sia che si tratti del partner o della famiglia. Evitate di prendere iniziative "da leader" nella cerchia delle vostre amicizie.

Acquario: ★★★★★. Il 9 febbraio secondo l'oroscopo regalerà una giornata meravigliosa ai nati sotto al segno dell'Acquario.

In evidenza i sentimenti, la passionalità e le amicizie; la professione è prevista in netta risalita. L'energia di questa giornata può essere usata per esplorare nuove strade e intraprendere progetti inediti. Una giornata ideale per risolvere problemi e mettere a punto programmi per il futuro. La Luna in Bilancia senz'altro contribuisce a rendere la giornata particolarmente positiva, incoraggiando molti nati sotto questo segno a concentrarsi su ciò che effettivamente desiderano. La comunicazione e le relazioni sociali saranno favoriti. Un giorno adatto anche a dedicarsi alla cura di sé stessi, prendendo un po' di tempo per relax e divertimento.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 9 febbraio, porta in primo piano un periodo assolutamente normale: come andranno i sentimenti e l'ordinaria quotidianità?

In questo giorno il vostro segno sarà particolarmente portato alla riflessione e alla ricerca di una situazione di sicurezza. I rapporti con gli altri saranno sinceri e di reciproca collaborazione come anche le relazioni familiari saranno piacevoli e all'insegna del buon dialogo. Sul lavoro, invece, le energie saranno ben ripartite, facilitando le vostre attività e la realizzazione dei vostri progetti. L'amore sarà sereno e in armonia con i vostri intimi sentimenti: approfittate di questo momento di comprensione reciproca per trascorrere piacevoli attimi di condivisione con la persona del cuore.