Sabato 18 e domenica 19 marzo la Luna risiederà nel segno dell'Acquario, mentre Plutone stazionerà nel domicilio del Capricorno. Il Sole, Nettuno e Saturno, invece, protrarranno il moto in Pesci, così come Mercurio e Giove resteranno stabili nel segno dell'Ariete. Il Nodo Nord, Urano e Venere, in ultimo, permarranno in Toro come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Pesci, meno benevolo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Toro: risalita finanziaria. Le meravigliose effemeridi del weekend di casa Toro permetteranno, c'è da scommetterci, ai nativi di godersi una lenta ma inesorabile risalita finanziaria, grazie alla quale ben presto riusciranno a saldare con celerità alcune spese extra pendenti da qualche tempo.

2° posto Pesci: passionali. Fine settimana dove sarà probabile assistere a una versione più focosa e meno romantica dei nati Pesci, ancor di più per la seconda e terza decade che si riscopriranno insaziabili nell'alcova.

3° posto Acquario: patti chiari. Sino al primo pomeriggio di domenica, i nati Acquario potrebbero essere chiamati ad affrontare un doveroso discorsetto con un collega troppo invadente, dialogo che avrà il potere di non fare più varcare a tale persona alcuni confini in termini di confidenza.

I mezzani

4° posto Capricorno: piccoli piaceri. Due giornate, specialmente domenica, dove il segno Cardinale parrà mettere in secondo piano le faccende materiali per dare più spazio ai piccoli piaceri della vita, come godersi un pranzo in famiglia cucinato con tanto amore.

5° posto Ariete: intuitivi. Ritrovare un oggetto perduto tempo addietro oppure trovare la soluzione a un recente problema pratico potrebbero essere alcune delle intuizioni che costelleranno la mente dei nati Ariete nel corso del 18 e 19 marzo.

6° posto Leone: entusiasmo smorzato. Una nuova conoscenza che non si rivelerà troppo affidabile o un'idea che diverrà utopistica in via di realizzazione saranno, con buona probabilità, delle cause che causeranno un lieve calo dell'entusiasmo felino ma, al contempo, permetteranno al segno di Fuoco di drizzare le antenne maggiormente.

7° posto Gemelli: affaticati. Il poco benevolo parterre astrale, eccezion fatta per l'astro rosso, potrebbero indurre i nati Gemelli ad accorgersi di essersi spesi tanto nell'ultimo periodo in termini di fatiche fisiche suggerendo agli stessi di decelerare considerevolmente.

8° posto Sagittario: sfuggenti. Pur di dribblare alcune domande pruriginose del partner, gli arcieri questo weekend si dimostreranno presumibilmente alquanto sfuggenti e propensi a stare più lontani possibile dal focolare domestico.

9° posto Cancro: delusioni. La cerchia amicale avrà buone chance di rappresentare il tallone d'Achille dei nati Cancro nelle quarantotto ore in questione, in quanto il comportamento di un'amica sarà forte fonte di delusione per il segno Cardinale.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: sfrontati. Ai nati Bilancia questo weekend potrebbe mancare un pizzico del loro proverbiale tatto dialettico, col segno d'Aria che sembrerà insolitamente irruento a prescindere da ciò che dovrà o vorrà comunicare al prossimo.

11° posto Scorpione: finanze flop. La tendenza dei nati Scorpione, nel corso del 18 e 19 febbraio, sembrerà essere di esagerare con le spese voluttuarie, acquisti dei quali i nativi finiranno per sentirsi in colpa in men che non si dica.

12° posto Vergine: permalosi. Complice una vulnerabilità emotiva non indifferente, i nati sotto il segno della Vergine trascorreranno probabilmente un fine settimana risultando oltremodo permalosi, quindi inclini a dare di matto per futilità.