Le previsioni dell'oroscopo del 19 marzo vedono i Capricorno molto creativi. I Leone, invece, dovrebbero mettere da parte l'orgoglio se ci tengono davvero ad un rapporto sentimentale. Gli Scorpione sono in gran forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: avete bisogno di un po' di grinta in più per emergere e per dimostrare a tutti il vostro valore. Siete un po' fiacchi, ma si tratta solamente di una fase transitoria, passerà.

11° Leone: in amore è previsto un riavvicinamento. Se siete in crisi con una persona a cui tenete particolarmente, cercate di mettere da parte l'orgoglio e di capire anche quelli che sono i vostri errori.

10° Bilancia: l'Oroscopo del 19 marzo vi invita a staccare un po' la spina. Siete un po' stanchi e demotivati, specie a causa di alcune faccende che riguardano la vostra sfera professionale.

9° Vergine: non siete molto in vena di fare festa. In questo periodo amate di più stare in casa e trascorrere il vostro tempo in compagnia delle persone a cui tenete molto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: nella vita ci sono treni che passano una sola volta e occasioni che vanno prese al volo. In ambito professionale dovete essere un po' più audaci, non siate timorosi.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del 19 marzo, questo è il momento giusto per aprire il vostro cuore. Se siete stati molto titubanti nei giorni scorsi, adesso è giunto il momento di tagliare la testa al toro.

6° Toro: ci sono delle novità in arrivo, anche piuttosto importanti. Certe situazioni potrebbero cambiare creando una modifica sostanziale delle vostre abitudini, ma voi siete sempre pronti a tutto.

5° Gemelli: la pazienza è la virtù dei forti e voi non ne avete molta. Ad ogni modo, cercate di recuperare il più possibile in ambito professionale, in modo da avere il fine settimana un po' più libero.

Oroscopo segni fortunati del 19 marzo

4° in classifica Capricorno: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Siete gioiosi e pieni di spirito d'iniziativa. Ci vuole tanta creatività, anche dal punto di vista sentimentale.

3° Sagittario: la giornata si prospetta molto propositiva. Specie la mattina sarete molto carichi e pieni di brio.

In ambito sentimentale, invece, è importante capire che cosa volete davvero.

2° Acquario: cercate di essere audaci. Questo è il consiglio secondo l'oroscopo del 19 marzo 2023. In amore non è tempo di aspettare, ricordatevi che ogni lasciata è persa, quindi, osate.

1° Scorpione: siete in grande forma. Dopo aver passato qualche giorno un po' sottotono, adesso vi state riprendendo. Soprattutto in amore potrebbero esserci delle interessanti novità.