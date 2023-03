L'oroscopo del 29 marzo ci potrà fornire delle spiegazioni relativamente alla giornata di mercoledì. In particolare alla Vergine potrebbero accadere degli avvenimenti importanti sul lavoro, mentre i Pesci potrebbero prendere una decisione in amore.

Previsioni zodiacali del 29 marzo 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 29 marzo potreste trovarvi a risolvere qualche piccolo problema con la persona amata e questo non vi farà dormire sonni tranquilli. Cercate di mettere più determinazione sul lavoro, l'obiettivo comunque lo porterete certamente a casa.

Toro: in amore potreste trovare un'intesa davvero vincente con una persona del segno della Bilancia o dell'Ariete, seguite il vostro istinto. Il lavoro non filerà via del tutto liscio, ci potrebbero essere delle piccole incomprensioni.

Gemelli: per quel che riguarda la relazione con la vostra dolce metà non sarete particolarmente convinti di continuare a portarla avanti, accettate qualche consiglio. Sul lavoro potreste avere delle belle soddisfazioni, metteteci però tempo e voglia.

Cancro: qualche piccola incomprensione con il partner potrebbe determinare in maniera negativa la vostra giornata. Sul lavoro siate meno accomodanti e fate valere le vostre idee e le ragioni che vi hanno spinto a determinati comportamenti.

Leone: la vostra dolce metà attende delle spiegazioni, se pensate di stare dalla parte della ragione datele molto in fretta. Non abbiate particolare fretta in ambito lavorativo, ciò che vorreste ottenere arriverà molto presto.

Vergine: in amore alcuni pensieri intimi vi faranno dubitare della purezza del rapporto con il partner, seguite il vostro cuore.

Sul lavoro non sbagliate nessuna mossa, potrebbe essere importante per il vostro futuro.

Le predizioni astrologiche del 29 marzo 2023: la seconda sestina

Bilancia: la vostra situazione sentimentale è in netto miglioramento, non rovinate tutto ciò che avete costruito e ragionate come una coppia e non come un individuo singolo.

Non sarete più soddisfatti del lavoro che state svolgendo, c'è aria di cambiamento.

Scorpione: in questa giornata particolare verrà fuori tutta la vostra passionalità, il partner farà fatica ad arginare tutta la vostra veemenza. Sul lavoro cercate di essere equilibrati e nulla vi potrà essere negato.

Sagittario: l'amore per voi è un elemento fondamentale che indirizza ogni vostro momento, siate generosi e donatelo anche al vostro partner. Un progetto lavorativo vi terrà particolarmente impegnati, non mettete da parte però le altre cose importanti della vita.

Capricorno: qualche frizione potrebbe innervosirvi parecchio e il vostro partner non sembrerebbe propenso a venirvi incontro. Anche sul lavoro non sarà una giornata particolarmente entusiasmante, cercate di farvi supportare da qualche collega gentile.

Acquario: in amore saprete destreggiarvi in modo impeccabile, era un po' di tempo che la vostra dolce metà attendeva questo momento. Sul lavoro non tutto andrà per il verso giusto ma non sarà una giornata negativa.

Pesci: avrete la tentazione di mollare tutto e gettarvi in un'altra relazione sentimentale, pensateci bene prima di prendere decisioni dalle quali poi sarà impossibile tornare indietro. Sarete particolarmente presi dal lavoro, forse anche troppo.