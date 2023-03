Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 marzo invitano i nati sotto il segno dello Scorpione a non mostrarsi sempre insoddisfatti. I Gemelli, invece, devono essere un po' più dinamici.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: ci vuole un po' di dinamismo in più per riuscire a emergere sia nella vita privata che nel mondo degli affari. Non chiudetevi in voi stessi e allargate i vostri orizzonti.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 marzo invitano i nati sotto questo segno a essere un po' più risoluti. Non temporeggiate sulle decisioni da prendere.

10° Cancro: nel lavoro è necessario rivedere un po' le aspettative e gli obiettivi. Cercate di essere più espansivi in amore, tenersi tutto dentro non serve a risolvere le faccende in sospeso.

9° Bilancia: siete molto svegli, forse un po' troppo. Questo vi spinge a stare sempre sul chi va là e a non fidarvi del prossimo. Ricordate, però, che non tutti celano un anima nera.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: secondo l'oroscopo del giorno 14 marzo i nati sotto questo segno devono essere un po' più intraprendenti. In ambito sentimentale siete un po' confusi: fate un po' d'ordine

7° Pesci: le stelle vi invitano a essere audaci e a guardare oltre i vostri confini. Non ponete limiti alla provvidenza e lottate fino in fondo per riuscire a realizzare i vostri obiettivi.

6° Capricorno: non chiudetevi in voi stessi. Allargate i vostri orizzonti e mettetevi in gioco al 100%. La giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, ma ci sarà un miglioramento verso sera.

5° Scorpione: siete molto esigenti e questo potrebbe spingervi a essere eternamente insoddisfatti. In certi casi è necessario accontentarsi.

Oroscopo 14 marzo primi quattro segni

4° in classifica, Acquario: in un mondo dove tutto corre troppo velocemente e non c'è tempo per fare nulla, voi avete bisogno di fermarvi un attimo e godervi una piccola soddisfazione.

3° Sagittario: siete molto creativi, specie dal punto di vista professionale. Ci sono delle novità in arrivo, quindi è il caso di rimboccarvi le maniche e dimostrare a tutti quanto valete.

2° Ariete: l'oroscopo del 14 marzo vi invita ad aprirvi in amore. I single potrebbero ricevere qualche sorpresa inaspettata da una persona speciale. Non chiudete le porte in faccia alla felicità per paura di soffrire.

1° Toro: le stelle vi invitano a osare. Siete caratterialmente molto temerari, pertanto è il caso di riflettere prima di una scelta particolarmente azzardata. In amore siete predisposti a mettervi in gioco.