Lunedì 13 marzo troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, mentre Saturno, il Sole, Mercurio e Nettuno sosteranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come Giove e Venere resteranno stabili sui gradi dell'Ariete. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Urano assieme al Nodo Nord proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo del 13 marzo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno entusiasmante per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Acquario: umore top.

Le eccelse effemeridi della giornata in questione segnalano che i nati Acquario godranno di un ottimo tono umorale, grazie al quale il segno d'Aria affronterà ogni cosa sempre col sorriso sulle labbra.

2° posto Pesci: tenaci. L'ostica posizione femminile farà un baffo allo Stellium sui loro gradi, anzi sarà più che probabile che tale contrasto planetario induca il dodicesimo segno zodiacale a mettere in campo maggiore determinazione in campo professionale.

3° posto Leone: giocherelloni. Divertenti e spensierati come non lo erano da diverso tempo, i felini potrebbero trascorrere questo lunedì di marzo assumendo un mood giocherellone, il quale si rivelerà particolarmente azzeccato per far emergere il loro lato ludico coi figli più piccoli.

I mezzani

4° posto Scorpione: polso fermo. Lunedì durante il quale i nati Scorpione avranno buone chance di non tollerare minimamente eventuali indecisioni altrui, quindi spingeranno le persone titubanti a riprendere il mano il timone della scelta consapevole.

5° posto Cancro: focus finanziario. Sarà bene per i nati Cancro, nel corso del 13 marzo, porre sotto osservazione il loro bottino economico, facendo attenzione che entrate e uscite preventivate permettano al segno Cardinale di giungere a fine mese col conto in verde.

6° posto Ariete: deleganti. Per evitare di stressarsi troppo, questo lunedì i nati Ariete potrebbe essere spiccatamente inclini a delegare alle persone care alcune attività legate al focolare domestico, ad esempio la pulizia del nucleo abitativo.

7° posto Sagittario: tra l'incudine e il martello. Accorgendosi sin dalle prime ore mattutine che qualsiasi decisione prenderanno scontenterà qualcuno, i nati Sagittario avvertiranno presumibilmente la sgradevole sensazione di trovarsi tra l'incudine e il martello.

8° posto Gemelli: sconclusionati. Il rischio che correranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli in questo giorno di fine stagione sarà di non riuscire come al solito a portare a compimento le mansioni assegnategli e ciò li porterà a mettersi involontariamente in cattiva luce.

9° posto Capricorno: nemici segreti. Giornata inaugurale della settimana da prendere con le pinze per i nati Capricorno, specialmente sul fronte professionale dove il segno Cardinale potrebbe accorgersi in maniera lampante di chi gli ha sempre remato contro.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: punti d'incontro. Per cercare di ristabilire l'armonia nel ménage amoroso, i nati Vergine saranno chiamati, con buona probabilità, a cercare dei punti d'incontro con l'amato bene, magari accettando qualche compromesso che porterà qualche loro presa di posizione a segnare il passo.

11° posto Bilancia: pile scariche. Un po' per un bottino energetico scarno e un po' per la quasi nulla voglia di rimboccarsi le maniche, i nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione preferiranno concedersi del tempo tutto per loro.

12° posto Toro: bastian contrario. La sensazione che presumibilmente si avrà avendo a che fare coi nati Toro questo lunedì sarà che il segno di Terra agisca al contrario rispetto a quanto gli verrà chiesto, forse perché non troppo ispirato dalle pretese altrui.