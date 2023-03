Le previsioni dell'oroscopo del 20 marzo invitano i Toro a cogliere al volo certe occasioni che la vita vi porrà dinanzi. I Vergine sono molto decisi e determinati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete molto accomodanti, forse troppo. Non tutte le persone che vi circondano si comportano in maniera onesta nei vostri confronti. Momento un po' difficile per le coppie in crisi.

11° Bilancia: in amore e in amicizia siete un po' distanti. Meglio fermarsi un attimo a riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate.

In ambito professionale dovete essere più riflessivi.

10° Toro: giornata un po' burrascosa secondo l'Oroscopo del 20 marzo. Cogliete al volo le occasioni che la vita vi offrirà, specie per quanto riguarda il lavoro. Buon momento per riscattarvi.

9° Ariete: chi ha avuto delle discussioni in questo periodo potrebbe fare un po' di fatica a trovare un punto d'incontro. Siete molto orgogliosi e difficilmente riuscire a superare un torto subito.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: spesso tendete ad appoggiarvi troppo sugli altri. Nella vita, però, bisogna fare affidamento principalmente su voi stessi. Ricordate che la relazione con voi stessi è quella più duratura in assoluto.

7° Acquario: siete un po' stralunati in questo periodo. L'oroscopo del 20 marzo, infatti, vi invita a fermarvi un attimo e a riflettere in maniera più approfondita sui pro e i contro di una nuova proposta in ambito professionale.

6° Cancro: non si piange sul latte versato. Assumetevi le responsabilità delle vostre zioni. Ci sono dei cambiamenti importanti che potrebbero stravolgere la vostra routine.

5° Scorpione: siete molto attenti, soprattutto in amore. Non lasciate nulla al caso e, soprattutto, non permettete a nessuno di dirvi cosa dovete fare. Siete molto indipendenti e autonomi.

Oroscopo 20 marzo primi quattro segni

4° in classifica Sagittario: se state vivendo dei cambiamenti molto importanti e significativi cercate di mantenere la calma e, soprattutto, di non perdere il contatto con la realtà.

3° Pesci: se non vi piace qualcosa o qualcuno non esitate a palesarlo. Tenervi le cose dentro non vi sarà di grande aiuto, quindi, cercate di trovare il giusto equilibrio prima in voi stessi.

2° Capricorno: l'oroscopo del 20 marzo vi invita ad investire di più sui vostri interessi. Ci sono delle novità all'orizzonte. Specie la primavera vi porterà a vivere delle situazioni molto interessanti.

1° Vergine: siete molto decisi e determinati. Le persone che vi circondano sicuramente non riusciranno a farvi cambiare idea su alcune cose di cui siete convinti. Nel lavoro dovete emergere.