L'oroscopo del 15 marzo 2023 consiglia agli Ariete di non esagerare con il divertimento e di tenere d’occhio i soldi. I nati in Toro in questo periodo si sentono molto motivati, mentre molti Gemelli avranno difficoltà a mettere in moto un progetto. A seguire l'astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 15 marzo e le previsioni astrologiche con le pagelle per ogni segno dello zodiaco.

La giornata di mercoledì 15 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le questioni di soldi hanno occupato gran parte del vostro tempo e potreste essere tentati di ignorarle per le prossime 24 ore e concentrarvi sul divertimento.

I pianeti avvertono che se lo fate potreste ritrovarvi seriamente senza soldi. Voto: 6,5

Toro – In questo periodo siete molto motivati, ma non tutti quelli che avete a che fare condividono il vostro livello di entusiasmo, soprattutto quando si tratta di sostenere le vostre intuizioni e correre rischi. Percorrete questa strada da soli, se dovete. La vostra passione per la vita vi guiderà e vi proteggerà. Voto: 8

Gemelli – Potreste avere difficoltà a iniziare un nuovo progetto. Ogni volta che vi impegnate per fare qualcosa, eventi inaspettati scombussolano i vostri piani. Forse dovreste cogliere il segnale e smetterla di sforzarvi così tanto. Forse quella particolare direzione non vi porta nulla di buono.

Voto: 6,5

Cancro – Ovviamente rimarrete delusi se scoprite che qualcuno di cui pensavate di potervi fidare vi ha fuorviato, ma non siate troppo duri con questa persona o con voi stessi. L'oroscopo del 15 marzo consiglia di farvi scivolare le cose di dosso e di smettere di essere troppo creduloni.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 15 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Come fate a sapere che un grido di aiuto è genuino? Come fate a sapere di non essere indotti con l’inganno a fare le cose per persone che non hanno voglia di farle? Aiutatele lo stesso. Sono le vostre motivazioni che contano, non le loro.

Voto: 7

Vergine – Avete tanta voglia di esplorare e anche se avete cose importanti da fare a casa o al lavoro potreste semplicemente mollare tutto e partire per una gita fuori porta. E perché non dovreste? Da quando il lavoro è più importante del divertimento? Voto: 7,5

Bilancia – Per qualche strana ragione, sembrate riluttanti a correre il tipo di rischio a cui la maggior parte degli altri giorni non ci penseresti due volte di farlo. Forse perché in questo periodo sentite l’esigenza di essere cauti, anche se probabilmente non sapete il vero motivo. Voto: 6,5

Scorpione – Raramente fate sapere al mondo cosa state provando, ma in questo periodo potreste liberare i vostri sentimenti e diventare eccessivamente emotivi.

Potreste essere imbarazzati domani o dopodomani, ma per il momento avete bisogno di esplodere, di far parlare il vostro cuore. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni per il giorno 15 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Assicuratevi che i colleghi e le persone in posizioni di potere sappiano chi siete e cosa potete fare. A volte, apparite troppo modesti per il vostro bene, ma adesso dovete muovervi nella direzione opposta e gridare il vostro talento ai quattro venti. Voto: 7

Capricorno – Potreste non essere la persona più flessibile al mondo, soprattutto quando si tratta delle vostre convinzioni, ma nel corso di questa giornata accadrà qualcosa che vi costringerà a chiedervi se alcune delle vostre supposizioni non hanno colto nel segno.

Non dovete vergognarvi nel cambiare il vostro punto di vista. Voto: 6,5

Acquario – Qualunque cosa sia successa tra voi e un collega nelle ultime settimane, adesso dovete superarla. Mettete da parte la vostra testardaggine e siate la persona che tende la mano dell’amicizia. Sarete felici di averlo fatto. Voto: 5

Pesci – Avete intenzione di dimostrare ad alcune persone scettiche i vostri talenti, la vostra determinazione. Quello che accadrà nelle prossime 24 ore vi darà la possibilità di dimostrare di essere più che pronti ad adottare nuovi metodi vincenti, sia a casa che al lavoro. Voto: 7