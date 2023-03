Il 16 marzo 2023 rappresenterà una giornata piena di insidie e passioni per tutti i segni dello zodiaco. Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa accadrà ai segni in questione e quali dinamiche scateneranno.

Previsioni zodiacali del 16 marzo 2023: prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 16 marzo, per quanto riguarda l'amore, avrete la possibilità di passare molto tempo vicino al vostro partner. Il lavoro potrebbe essere pieno di nuovi progetti da realizzare.

Toro: se state vivendo una bella e intensa storia d'amore cercate di osare maggiormente e non abbiate paura di alcune conseguenze.

Non siate sempre pessimisti sul lavoro, ci potrebbero essere a breve novità interessanti.

Gemelli: l'amore potrebbe risentire di alcuni vostri sbalzi d'umore, cercate di essere più equilibrati e meno istintivi. La vostra professione potrebbe offrirvi spunti e idee che sarebbe un peccato non sfruttare appieno.

Cancro: per quel che riguarda l'aspetto sentimentale cercate di non fissarvi troppo, non tutti i rapporti possono essere indirizzati per il verso giusto. Il lavoro in questo momento potrebbe non essere un punto di forza.

Leone: la calma è la virtù dei forti, dovrete cercare di essere molto pazienti e non far indispettire troppo il vostro partner. La sfera lavorativa potrebbe portarvi a effettuare alcune scelte non proprio banali.

Vergine: la vostra dolce metà potrebbe chiedervi una piccola pausa di riflessione, cercate di indagare sulle cause che l'hanno portata a ciò. Potrebbero esserci degli intoppi sul lavoro, cercate in tutti i modi di venirne a capo.

Previsioni astrologiche del 16 marzo 2023: seconda sestina

Bilancia: potreste ritrovare la tanto agognata serenità nel rapporto con la vostra dolce metà, non ricadete nella tentazione di rovinare tutto.

Sul lavoro ci potrebbero essere delle opportunità che andranno quantomeno verificate.

Scorpione: la giornata sarà proficua per quel che riguarda i sentimenti, cercate però di non contraddire il partner su alcune cose che ritiene importanti. Nel lavoro non tutti i mali vengono per nuocere, non arrendetevi alle prime difficoltà.

Sagittario: l'amore risulterà essere un elemento importante della vostra giornata, potreste anche pianificare delle cose con il partner. Siate meno rigidi sul lavoro, discutere con alcuni colleghi non gioverà a nessuno.

Capricorno: ci potrebbe essere qualche malumore nella coppia, se c'è un problema cercate di risolverlo immediatamente. Il lavoro non dovrebbe presentare grandi novità o avere scossoni degni di nota.

Acquario: potrebbero esserci dei cambiamenti importanti in amore, cercate di fare quello che ritenete possa essere meglio per voi. Dovrete utilizzare calma e sangue freddo sul lavoro, anche se non sempre sarà così semplice.

Pesci: buone notizie in ambito sentimentale, il vostro modo di vedere le cose aiuterà sostanzialmente il rapporto di coppia. Potreste avere qualche proposta da non sottovalutare in ambito professionale.