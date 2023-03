Nella settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023, l'Oroscopo relativo alla fortuna vedrà Mercurio nella costellazione dell'Ariete, mentre Giove sarà fondamentale per i segni di fuoco e di aria, seppure con delle eccezioni.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'oroscopo settimanale per tutti i segni dello zodiaco, relativamente in particolare alla fortuna.

L'oroscopo della settimana: Pesci supportato da Mercurio

1° Pesci: avrete gran parte della settimana supportata da Mercurio, per cui l'ambito comunicativo potrebbe essere estremamente produttivo e portarvi a guadagni molto più floridi rispetto alla settimana precedente.

La Luna sarà l'indiscussa protagonista del vostro umore alto, insieme al Sole. L'ottimismo renderà possibile qualsiasi cosa, anche ciò che fino a qualche tempo fa reputavate impossibile.

2° Ariete: avrete moltissime soddisfazioni sul lavoro e potreste sentirvi al settimo cielo. I guadagni potrebbero essere al di sopra delle aspettative, mentre la carriera sarà a un punto di svolta davvero meritato. Secondo l'oroscopo ci sarà tempo ed energie per lo shopping e per poter togliervi qualche sfizio molto allettante, come un viaggio oppure un investimento importante. Nel fine settimana potrebbero emergere delle novità importanti.

3° Acquario: Mercurio e Giove si uniranno per darvi una settimana molto soddisfacente sul piano professionale e sorprendente con i guadagni.

Secondo l'oroscopo arriverà una bellissima notizia nel weekend che potrebbe svelare un successo inatteso: siate pronti a cogliere qualche opportunità. Con i colleghi si creerà un clima di forte coesione e di collaborazione vincente.

4° Sagittario: finalmente si sta per concludere l'opposizione di Mercurio, per cui la comunicazione in ambiente professionale potrebbe ripartire alla grande.

Secondo l'oroscopo avrete anche altre belle notizie, come ad esempio un ritorno favorevole delle energie che dovreste però preservare per il lavoro più tosto, che si presenterà nel fine settimana.

Scorpione in miglioramento

5° Scorpione: avrete qualche piccola diatriba nell'ambiente professionale che nel corso della settimana si allenterà in men che non si dica, perché i progetti in corso saranno molto più importanti rispetto a qualche antipatia interna, e questo vi farà onore.

Avrete in mente qualche bel progetto che potrebbe essere molto prolifico e qualche affare in arrivo che se colto opportunamente potrebbe regalarvi molti guadagni.

6° Toro: la fortuna che vi accompagnerà sul lavoro si riverserà anche in parte nella vostra vita personale. Le soddisfazioni vi faranno sentire bene e appagati, e quei progetti che sono ancora in corso potrebbero incrementare il proprio valore sulla base del vostro impegno. Secondo l'oroscopo potrete avvalervi anche di una Luna fortunata, la quale vi darà anche buonumore ed energie, che vi renderanno anche più affabili agli occhi dei colleghi.

7° Leone: Giove vi sorriderà in tutto il suo splendore soltanto nella giornata di domenica, per cui ci sarà un lento crescendo di fortuna che nella prima parte della settimana dovrete semplicemente guadagnarvela.

Secondo l'oroscopo la comunicazione sul lavoro potrebbe portarvi a dei bei risultati, ma da parte vostra dovrà necessariamente esserci un po' di spirito di collaborazione con la vostra squadra. Fare da soli sarà un impegno da procrastinare.

8° Capricorno: fate attenzione a qualche ostacolo che potrebbe darvi qualche problema a livello comunicativo. Fare buon viso a cattivo gioco con i colleghi potrebbe darvi qualche piccolo vantaggio, a discapito però di qualche rapporto. Secondo l'oroscopo dovreste fare attenzione anche alle energie, ma per il momento potreste utilizzarle abbastanza bene.

Sacrifici per Gemelli

9° Gemelli: potreste aver bisogno di fare qualche piccolo sacrificio, perché le spese saranno un po' pesanti e i guadagni sempre gli stessi.

Ci sarà modo di migliorare nel corso della settimana con qualche affare in più che potrebbe presentarsi, ma dei risultati potrebbero affacciarsi solamente nel fine settimana oppure nelle giornate della prossima settimana. Vi sentirete anche un po' affaticati e con l'umore basso, avrete bisogno di molto relax in questo momento.

10° Bilancia: attenzione ai blocchi professionali, perché Giove in opposizione in questo momento potrebbe essere controproducente per i progetti attuali e alcuni di quelli successivi. Dovreste essere un po' più pazienti e non dare niente per scontato sul lavoro in questo momento. La cautela sarà tutto, a prescindere dalla piega che ha preso la vostra carriera finora. Non ci sarà sintonia nella squadra di lavoro.

11° Cancro: prestate molta cautela agli ostacoli che si presenteranno all'inizio della settimana sul lavoro. Ma perdervi d'animo sarà l'ultima cosa a cui penserete. La fortuna di Venere, che si riverserà molto in amore, avrà anche qualche piccolo rimasuglio anche per l'aspetto finanziario.

12° Vergine: molte cose potrebbero non funzionare sul posto di lavoro e probabilmente subentreranno dei malintesi con i colleghi. A meno che non lavoriate in solitaria, le collaborazioni in corso potrebbero non andare come previsto, e anzi, anche deteriorarsi con il trascorrere delle giornate. Evitate di fare passi che potrebbero portarvi ad aggravare la situazione, secondo l'oroscopo. Il weekend si presenterà meno pesante.