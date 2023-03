Nella settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà in testa alla classifica i nati sotto il segno dell'Ariete, in quanto in questa costellazione sarà presente il pianeta dell'amore Venere. Marte sarà presente nella costellazione dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana sul piano amoroso.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: il consiglio di questa settimana sarà cogliere tutta quella dolcezza e tenerezza che l'amore vi offrirà, perché in questo momento niente sarà più bello che vivere una esperienza amorosa con il partner.

Avrete un romanticismo che supererà di gran lunga le diatribe passate e rivitalizzerà il vostro amore fino ad un crescente desiderio di mettere su una famiglia. Nelle coppie già datate potreste pensare ad un viaggio che possa farvi sentire sempre più uniti, magari nel fine settimana, secondo l'oroscopo.

2° Sagittario: essendo fra i segni di fuoco, potrete avvalervi della bella atmosfera di amore e armonia all'interno del contesto familiare in primis, ma anche il partner potrebbe essere pronto per farvi delle sorprese inaspettate. Stare assieme in questo periodo aiuterà entrambi a rafforzare il vostro legame. Se siete single, le conquiste non mancheranno, e saranno anche tali da farvi dimenticare qualche delusione del passato, secondo l'oroscopo.

3° Leone: la determinazione che avrete in amore vi porterà a fare moltissime cose per il partner, per la famiglia e per le amicizie. Avrete in serbo moltissime sorprese per gli altri che potrebbero anche incrementare l'affiatamento in molte relazioni interpersonali. Potreste anche riuscire a farvi qualche amicizia all'interno del contesto lavorativo, di norma preso da voi con una fortissima competitività.

Avrete anche per voi stessi la realizzazione di qualche desiderio che avete tenuto nel cassetto per tanto tempo, secondo l'oroscopo.

4° Toro: sarete in vena di conquiste, e anche voi potreste apparire alquanto magnetici in questo periodo. Gli incontri sicuramente renderanno questa settimana molto speciale per i single perché potrebbe essere l'inizio di una storia d'amore alquanto interessante.

Secondo l'oroscopo le coppie saranno quelle che più gioveranno di una sintonia invidiabile che vi porterà anche a godere della compagnia delle rispettive amicizie e giri di parentela. Il weekend sarà fra i più belli insieme alla persona amata.

Capricorno vivace

5° Capricorno: avrete una bella vivacità in amore, infatti saprete come ravvivare il rapporto di coppia con qualche bella sorpresa che potrà essere non solo divertente, ma anche utile. Avventurarvi in qualche viaggio breve potrebbe essere una seconda opzione che con tutta probabilità vi darà dialogo in famiglia, soprattutto se recentemente avete avuto dei diverbi significativi. Secondo l'oroscopo avrete anche molta cura di voi stessi, anche se ora lo state facendo in maniera più regolare.

6° Scorpione: sarà un bel momento per il vostro segno di riscoprire la passionalità all'interno del contesto amoroso, per cui evitate di prendere impegni che possano essere di ostacolo ai dei momenti a dir poco indimenticabili. Secondo l'oroscopo la famiglia potrebbe essere di grande sostegno a fronte di qualche momento nella settimana particolarmente impegnativo. Secondo l'oroscopo potreste anche fare qualche amicizia molto bella e duratura nel tempo.

7° Pesci: sicuramente la fantasia potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella coppia, portandovi a lasciarvi alle spalle quelle discussioni che valgono molto meno rispetto alla vostra storia d'amore. Anche in famiglia le tensioni si allenteranno drasticamente, secondo l'oroscopo.

Pensare a qualcosa che possa far felici tutti i vostri conoscenti ora vi farà onore, ma al tempo stesso sarà indicato un piccolo passo indietro. Ci sarà molto dialogo nel fine settimana.

8° Gemelli: entrerà in gioco moltissimo la passionalità, ma nel complesso le situazioni amorose in senso stretto, in cui prevalgono il romanticismo e l'intesa, potrebbero essere quasi completamente assenti. Ci vorrà un po' prima che questi elementi rientrino davvero nella vostra vita, per cui nella seconda metà della settimana potreste avere situazioni per cui vi spingerete da soli a riflettere. Con tutta probabilità nel fine settimana ci saranno occasioni di stare con la famiglia e di ridimensionare ciò che veramente sarà importante per voi in questo momento.

Vergine freddo

9° Vergine: vi sentirete molto poco propensi all'amore e ai sentimenti, avrete invece la tendenza ad essere molto concreti, anche a costo di relegare l'ambito sentimentale in un angolo, e anche per molto tempo. Vi sentirete abbastanza sotto pressione da altro, e questa parentesi preferirete accordarla nel corso del fine settimana, quando la vostra testa sarà un po' più libera e priva di pensieri riguardanti il lavoro, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

10° Acquario: al momento la vostra focalizzazione sulle questioni personali e di quelle della carriera professionale vi impediranno di pensare all'amore in modo concreto. Vi affiderete molto all'istinto per cui nei pochi momenti che avrete intenzione di dedicare ai sentimenti potreste avere delle delusioni successivamente, per cui fare attenzione ora potrebbe mettervi al riparo da eventuali risentimenti, secondo l'oroscopo.

11° Cancro: la vostra attenzione al momento sarà altrove, per cui l'amore potrebbe essere contemplato veramente poco, secondo l'oroscopo. Sicuramente avrete un occhio di riguardo nei confronti della famiglia, delle amicizie e di quelle persone che vi stanno particolarmente a cuore. Ma l'amore in senso stretto, la passione, il romanticismo, potrebbero essere messi da parte. Prenderete in considerazione l'idea di prendevi cura di voi stessi e di fare anche qualche piccolo strappo alla regola, secondo l'oroscopo.

12° Bilancia: probabilmente l'amore non sarà per niente contemplato e dunque anche la vostra mente potrebbe essere altrove e non molto propensa ai sentimenti. Con il partner si aprirà uno scenario di incomprensione che con il tempo potrebbe anche portarvi a riflettere su una eventuale separazione. Probabilmente le amicizie e la famiglia potrebbero non essere in grado di consigliarvi adeguatamente, per cui evitate di pensarci in questo momento. Rilassatevi più che potete, nel fine settimana.