Le previsioni dell'oroscopo del 15 marzo vedono i nati sotto il segno del Sagittario molto sbrigativi, i Vergine invece non sono in vena di nuove conoscenze.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: non siete molto loquaci ed espansivi in questo momento. Cercate di tenere a bada i vostri istinti, in quanto potreste commettere qualche errore di valutazione.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 15 marzo vi invitano ad avere pazienza. Soprattutto in ambito professionale è necessario ingoiare qualche rospo prima di riuscire a raccogliere i frutti del proprio lavoro.

10° Gemelli: ci sono momenti nella vita in cui è necessario fermarsi un attimo e capire quale sia la giusta direzione da prendere per fare qualcosa di concreto. Cercate di guardare più al futuro e meno al passato.

9° Capricorno: in ambito sentimentale siete un po' agitati, forse il partner non si è comportato nel modo in cui vi aspettavate, Ricordatevi che con il dialogo si può risolvere ogni problema.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: ci vuole pazienza e coraggio per riuscire a emergere. Se ci sono stati dei disguidi in ambito familiare adesso avete l'occasione per poter recuperare e rimettere le cose a posto: non lasciatevela scappare

7° Toro: siete persone che difficilmente si fanno passare la mosca sotto al naso.

Tuttavia in certe circostanze è necessario mantenere la calma e riflettere prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

6° Ariete: l'oroscopo del 15 marzo denota un inizio giornata sfavillante. Verso il pomeriggio, invece, potrebbero subentrare delle complicazioni dovute probabilmente alla stanchezza. Cercate di riposare.

5° Scorpione: giornata piuttosto produttiva in ambito professionale. Ci sono delle decisioni da prendere, ma nulla che debba spaventarvi. Dal punto di vista sentimentale è necessario rendere il rapporto di coppia un po' più brioso.

Oroscopo segni fortunati del 15 marzo

4° in classifica, Sagittario: "non rimandare a domani quello che puoi fare oggi", questo è uno dei motti che preferite nella vita.

Siete persone molto sbrigative, che difficilmente si lasciano condizionare dalle difficoltà.

3° Bilancia: date tempo al tempo, non siate troppo frettolosi. In ambito sentimentale dovete fare delle rivalutazioni e rivedere un po' le vostre priorità. Solo al lavoro siete un po' agitati.

2° Leone: giornata molto produttiva quella del 15 marzo secondo l'oroscopo. I nati sotto questo segno dovrebbero approfittare di questa situazione per mettersi in gioco e cimentarsi in nuove esperienze.

1° Pesci: buon momento per quanto riguarda le nuove occasioni. Nel lavoro ci sono delle soddisfazioni che arriveranno molto presto, cercate di tenere gli occhi ben aperti e di essere proiettati sul futuro.