L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 marzo 2023. Sotto la lente astrale i segni della prima sestina, analizzati in relazione alla giornata di lunedì: curiosi di sapere come andranno amore e lavoro ad inizio settimana? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 20 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Lasciatevi trasportare dagli influssi passionali di Marte in modo che l'amore per il partner risulti al centro dei vostri pensieri.

Tutto il resto rimarrà in secondo piano, almeno per un po'. Le stelle saranno per voi di grande aiuto per portare a termine i compiti più difficili che forse incontrerete lungo il vostro cammino. Però, rispetto al passato, non avete più bisogno di qualcuno che vi supporti e che vi incoraggi perché siete molto più sicuri sul da farsi. Nel lavoro, le vostre idee saranno davvero brillanti e troveranno al più presto uno sbocco per diventare concrete e per arrivare sulla scrivania di qualcuno che possa valorizzarle nel modo migliore.

Toro: ★★. Con la Luna abbastanza antipatica, questo lunedì potreste perdere la pazienza di fronte alle provocazioni del partner con cui non vi siete mai trovati particolarmente d'accordo su come gestire la vostra relazione.

Mercurio e Saturno vi renderanno duri e severi, un po' troppo freddi e distaccati nel vostro modo di comunicare con gli altri. Vorreste mostrarvi tranquilli ma chi vi vuole bene si accorgerà che c'è qualcosa che non va in questo momento. Nel lavoro, fate attenzione alle situazioni che non vi convincono fino in fondo, perché il cielo potrebbe ostacolare i vostri affari.

Non buttatevi allo sbaraglio, ma prendete le decisioni con calma.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 20 marzo prevede che le stelle tireranno fuori il vostro lato più coraggioso e intraprendente, per vivere serenamente la vostra relazione con lui, realizzando così, qualsiasi vostro desiderio. Venere e Giove, infatti, vi offriranno delle occasioni d'oro per creare complicità e intesa col partner.

Questo è per voi un periodo di grandi cambiamenti, vi porterà tranquillità e risponderà a tutti i vostri dubbi. Mentre i cuori solitari potranno finalmente trovare la persona che possa comprenderli e sostenerli. In ambito lavorativo state portando avanti dei progetti molto importanti, che stanno tirando fuori il vostro talento e la vostra personalità.

Oroscopo e stelle del 20 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. La Luna vi renderà molto gioiosi e ottimisti, aperti alle piccole e grandi sorprese che il destino avrà in serbo per voi. Si riaccenderà la passione verso il partner e vivrete una storia importante, che vi farà sentire coinvolti totalmente. In questo inizio settimana vi sentirete altresì vivaci e pieni di energie, a rendervi così euforici ed ottimisti sarà Venere.

Così, antichi nodi si scioglieranno e nuovi legami potranno essere stretti, il tutto all'insegna di una rinnovata fiducia nell'universo. Nel lavoro, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie e farete in modo di rendere meno faticosa questa giornata adottando i giusti accorgimenti e facendovi aiutare da un collega generoso.

Leone: ★★★★. Lunedì ci sarà bisogno di dedicarvi alla vostra dolce metà con più passione e dedizione, e il vostro temperamento pacato, razionale, fondamentalmente affettuoso, troverà le dritte giuste per aggiustare ogni situazione che si era creata nei giorni indietro, con lui. Il supporto delle stelle, sarà molto importante per voi, perché vi permetterà di mettere in chiaro alcune cose con le persone che vi circondano.

Avete voglia e bisogno di esprimervi in maniera chiara e incontrovertibile e ci riuscirete. Coglierete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta al vostro lavoro: serviranno solamente, maggiori capacità organizzative ed efficienza per migliorare, il vostro operato.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 20 marzo, indica che il vostro sorriso oggi e domani saranno veramente smaglianti e saprete trasmettere allegria anche alla persona che avete vicino. Venere si troverà in aspetto armonico e i suoi ottimi influssi vi incoraggeranno a vivere con stato d'animo positivo la vostra relazione. Se siete cuori solitari invece, non vi troverete certo a secco di corteggiatori in questo momento, perché le stelle vi promettono colpi di fulmine e colpi di scena abbastanza inaspettati, ancorché molto graditi.

Sul posto di lavoro riceverete delle gratificazioni che vi daranno la spinta giusta per migliorarvi ancora di più.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 marzo.