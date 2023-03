Nell'Oroscopo del 20 marzo tutti i nati sotto i 12 segni zodiacali potranno scoprire alcune cose che li riguarderanno sia sotto l'aspetto amoroso che sotto quello professionale. L'Ariete potrà sfruttare diverse situazioni in amore, mentre i Gemelli dovrebbero dedicare più tempo al partner.

Previsioni zodiacali del 20 marzo 2023: prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 20 marzo avrete molte possibilità da sfruttare in ambito sentimentale, soprattutto se siete ancora alla ricerca di una relazione stabile. Nel lavoro cercate di essere meno confusionari e più organizzati.

Toro: in amore vi piace spesso fare la vittima, ma se analizzate i vostri comportamenti in maniera oggettiva avrete qualcosa da farvi perdonare. Il lavoro vi porterà ad occuparvi di alcuni progetti davvero molto interessanti.

Gemelli: cercate di donare un posto di rilievo nel vostro cuore alla persona amata, iniziando intanto dal dedicarle maggiore tempo e considerazione. Ci potrebbero essere delle proposte professionali che non sarà facile rifiutare.

Cancro: il rapporto di coppia sarà messo a dura prova, cercate di non peggiorare la situazione se tenete alla vostra relazione. Il lavoro in questo momento non vi sta dando le soddisfazioni che andate cercando.

Leone: in amore avrete la possibilità di dimostrare al vostro partner quanto tenete alla sua opinione, non prendete decisioni senza prima consultarla.

Avete bisogno di un lavoro stabile, non ascoltate cose poco concrete che potrebbero farvi perdere solo tempo.

Vergine: finalmente sarete molto più sereni in ambito sentimentale, ci sarà un chiarimento importante con la vostra dolce metà. Sul lavoro potrete dimostrare di essere molto utili alla causa, non abbiate timore e mettetevi maggiormente in gioco.

Previsioni astrologiche del 20 marzo 2023: seconda sestina zodiacale

Bilancia: potrebbero verificarsi delle nuove conoscenze che vi faranno un po' tentennare, portate rispetto alla persona amata e non mettetevi nei guai. Nel lavoro ci potrebbe essere un chiarimento con un vostro collega un po' troppo competitivo.

Scorpione: le cose in amore stanno lentamente migliorando, mantenete un certo equilibrio e tornerà il sereno nella coppia.

Potreste avere una buona idea in campo professionale, sarà apprezzata da tutte le parti in causa.

Sagittario: la sfera sentimentale non vi darà grosse soddisfazioni, in questa giornata forse è meglio non prendere troppe iniziative. Non siate troppo frettolosi sul lavoro, potreste rischiare di fare delle scelte azzardate.

Capricorno: siate sinceri e onesti con il vostro partner e soprattutto non fate promesse che poi non siete in grado di mantenere. Il lavoro vi potrebbe portare a fare delle scelte improvvise, non siate troppo veloci nel decidere ma non rinunciate a priori.

Acquario: nella giornata di oggi potreste essere particolarmente motivati in amore, la vostra dolce metà se ne accorgerà e sarà molto contenta.

Non siete contenti del vostro lavoro, se volete cercare qualcosa di diverso fatelo con molta cautela.

Pesci: in amore sarete estremamente sereni e questo gioverà molto nel vostro rapporto di coppia. Nel lavoro potreste ricevere una sorpresa gradita, sfruttate al meglio l'occasione.