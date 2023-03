L'Oroscopo della giornata di sabato 1° aprile vedrà i nativi Sagittario pieni di passione grazie a una splendida Luna in trigono, mentre Gemelli avrà grandi aspettative al lavoro. Acquario potrebbe essere un po’ troppo permaloso, mentre Cancro avrà tanti impegni da portare a termine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 1° aprile.

Previsioni oroscopo sabato 1° aprile 2023 segno per segno

Ariete: una buona combinazione di stelle vi metterà a vostro agio all'inizio di questo fine settimana. La Luna sarà in buon aspetto, e in amore troverete sempre un valido pretesto per godere di bei momenti insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti saranno a buon punto, non vi resta che prepararvi al meglio per concludere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, Venere in congiunzione vi darà tutto il suo sostegno, ciò nonostante, con la Luna in quadratura sarà necessario non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a mettere insieme discreti risultati grazie soprattutto alla buona posizione di Marte. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete grandi aspettative in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi riempie di grinta e ottimismo, utili anche in ambito lavorativo per portare avanti le vostre mansioni.

In amore godrete di una forte stabilità tra voi e il partner, utile per superare anche quei momenti di difficoltà con maturità e responsabilità. Voto - 8️⃣

Cancro: il lavoro andrà avanti anche in questa giornata di sabato. Avrete tanti impegni da portare a termine, proprio per questo sarà necessario sfruttare la buona posizione di Marte e darsi da fare, nonostante i mille ostacoli da superare.

In ambito amoroso avrete le capacità giuste per far felice la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in congiunzione sarà di grande aiuto in ambito sentimentale. Voi single avrete buone possibilità di conoscere persone interessanti, ma con Venere in quadratura dovrete essere in grado di dare la giusta impressione nei confronti di chi vi sta attorno.

Per quanto riguarda il lavoro una buona comunicazione e un po’ di sfacciataggine potrebbero tornarvi utili a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete particolarmente comprensivi e gentili nei confronti del partner grazie a Venere in trigono dal segno amico del Toro. Se siete single riuscirete ad attirare l'attenzione verso la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Marte per gestire anche più progetti contemporaneamente. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna favorirvi secondo l'oroscopo. Il fine settimana inizierà bene per voi dal punto di vista sentimentale e, single oppure no, troverete il giusto pretesto per stabilire la giusta sintonia con la persona che vi piace.

In ambito lavorativo invece meglio non correre troppi rischi, considerato che Marte, Giove e Mercurio saranno contro di voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo poco incoraggiante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno causa di disagi tra voi e la vostra anima gemella, per cui attenzione al vostro atteggiamento. Se siete single costruire un buon rapporto con la vostra fiamma non sarà così semplice. In ambito lavorativo, nonostante avrete buone abilità, non dovrete agire d'istinto per non compromettere il risultato. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di infuocata passione per voi secondo l'oroscopo di sabato, merito di questa splendida Luna in trigono. Sarete travolgenti nei confronti del partner, pronti a darvi da fare per vivere al meglio il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella terza decade.

Sul fronte professionale Mercurio e Giove vi metteranno sulla strada giusta per raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Capricorno: prima giornata del mese soddisfacente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Venere si troverà in trigono dal segno del Toro. Questo cielo vi permetterà di raggiungere importanti gratificazioni tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi single sarete abili a fare colpo. In ambito lavorativo alcuni progetti vi spaventeranno, ciò nonostante dovrete comunque impegnarvi per raggiungere i vostri scopi. Voto - 7️⃣

Acquario: l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri in questo periodo, complice un cielo che vi renderà più freddi e distaccati, oltre che permalosi.

Single oppure no, avrete la sensazione che nella vostra vita qualcosa non funzioni più come al solito. Nessun problema invece in ambito lavorativo. Potrete contare sulla buona posizione di Giove e Mercurio per mettere a segno importanti successi. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata convincente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Conterete su un buon cielo, e tra voi e il partner ci saranno tranquillità e buoni sentimenti. Nel lavoro la posizione di Marte sarà favorevole, così come quella di Saturno. Riuscirete a mettere in piedi progetti ben fatti. Voto - 8️⃣