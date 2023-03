L'Oroscopo di aprile per questo mese è all'insegna delle novità per alcuni segni zodiacali. Il segno del Gemelli è un po' troppo nervoso e avrà un po' di problemi con la sua dolce metà. Di seguito segno per segno le previsioni astrali per quanto riguarda l'amore e i sentimenti. Oroscopo di aprile per molti segni molto interessante: captate i segnali e andate dritti al punto.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: in coppia ci saranno momenti di nervosismo. Cercate di guardare le cose con un occhio diverso e più ironico. Per i single invece l'amore è vivo ed emozionante.

Lanciatevi se vi interessa una persona.

Bilancia: in coppia potreste avere lunghe e noiosi liti con il partner per via di impegni e doveri. Per i single c'è da pazientare prima di conoscere la persona giusta, però non indugiare nei dolci ricordi e non farvi prendere dalla malinconia.

Acquario: in coppia ci sono troppe discussioni trascinate nel tempo. Riflettete se volete ritrovare la serenità con il partner. Per i single la rassegnazione non deve essere inclusa nel vostro mondo. È il momento buono per fare conquiste.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: in coppia state vivendo un periodo di estasi e magari state pensando di fare un passo importante nella vita di coppia. Per i single sono in arrivo notti di passione e tenerezza.

Scorpione: in coppia siate più riflessivi con il partner. Dedicategli un po' di tempo, magari cercando di trascorrere un fine settimana lontano da tutti. Per i single facili colpi di testa, attenti agli innamoramenti.

Pesci: in coppia riceverete abbracci e coccole dal partner grazie a Venere. Vivrete momenti all'insegna del divertimento e dell'intimità.

Per i single: farete un incontro interessante da un momento all'altro, state all'erta.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: in coppia disaccordi e malumori per via degli impegni professionali. Manca la collaborazione che è al centro di una coppia. Per i single: avete messo gli occhi addosso a una persona che però vi schiva.

Leone: in coppia sarete ostili e diffidenti nei confronti del partner. Cercate di cambiare atteggiamento perché tutto ciò non facilita la convivenza. Per i single: non fatevi prendere dal nervoso, altrimenti manderete tutto all'aria.

Sagittario: in coppia i conflitti in amore finiranno e le stelle vi aiuteranno a mantenere i meccanismi in una pacifica complicità. Per i single: Venere vi regala incontri interessanti da non sottovalutare.

Segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: in coppia non mancheranno le occasioni per tenere vivo il rapporto con un pizzico di romanticismo. Per i single all'orizzonte si preannuncia un incontro speciale.

Vergine: in coppia lasciate stare i sensi e abbandonate i cattivi pensieri se volete che la coppia funzioni alla perfezione.

Per i single: se avete voglia di buttarvi fatelo, non pensate alle conseguenze almeno stavolta.

Capricorno: in coppia Venere nel vostro segno vi dona grandi emozioni da sfruttare se desiderate avere un bebè. Per i single è l'ora di un amore sincero e profondo. La persona che vi interessa rispecchia tutto ciò.