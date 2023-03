Prende il via una nuova settimana per tutti e 12 i segni zodiacali. Inizia un nuovo periodo che porterà nuovi cambiamenti astrologici e novità in amore e nel lavoro a tutti i segni. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 13 marzo 2023.

Ariete: in amore attenzione se ci sono delle domande in sospeso, sarà più semplice scontrarsi adesso. Venere nel segno porta comunque novità. Nel lavoro c'è un progetto importante, avrete la possibilità di fare cose nuove.

Toro: per i sentimenti i nuovi incontri sono favoriti grazie alle stelle in buon aspetto, le sensazioni che vivrete saranno positive.

Nel lavoro le collaborazioni sono da portare avanti, non mancherà uno stato di fortuna.

Gemelli: a livello sentimentale giornata da gestire con cautela, nei rapporti con gli altri potrebbe esserci qualcosa che non va. Nel lavoro alcune situazioni andranno finalmente a sbloccarsi.

Cancro: in amore meglio evitare discussioni, in particolare se ultimamente ci sono state delle perplessità. A livello lavorativo alcune attività hanno creato dei disagi, una conferma comunque arriverà.

Leone: per i sentimenti le stelle premiano adesso, sarà possibile valutare qualcosa di nuovo in una coppia. Nel lavoro progetti interessanti per voi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento di riflessione, a breve Venere tornerà favorevole.

Nel lavoro qualcosa potrà risolversi, arriveranno novità.

Bilancia: a livello sentimentale alcune polemiche andrebbero superate, giornata che inizia con molta stanchezza. A livello lavorativo a causa di Giove in opposizione bisognerà aspettare prima di concludere un accordo.

Scorpione: per i sentimenti giornata interessante, ci saranno però delle incertezze da dover superare in questa parte del mese. Nel lavoro l'ambiente è ricco di novità e anche qualche cambiamento che potrà risultare decisivo.

Sagittario: in amore Luna nel segno che porta emozioni speciali, questa è una situazione coinvolgente da vivere.

Nel lavoro potrai sfruttare delle nuove opportunità, l'energia non manca.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore discussione per motivi banali e le situazioni che nasceranno ora non saranno semplici da gestire. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio si sentirà più forte.

Acquario: per i sentimenti agitazione da superare grazie anche alla Luna in buon aspetto. Se ci sono delle discussioni meglio non rimandarle. Nel lavoro cercate un compromesso in un rapporto con soci e collaboratori.

Pesci: in amore ci sono nuove conferme, arrivano novità interessanti. Nel lavoro sarà possibile superare un momento di tensione, gli incontri saranno interessanti.