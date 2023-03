L'oroscopo valido per la giornata di martedì 14 marzo 2023 vede la prima posizione della classifica occupata dal segno dell'Acquario, con Toro e Ariete a completare il podio. Saranno invece 24 ore difficili per i nati Capricorno e per la Bilancia, entriamo nei dettagli.

L'oroscopo di martedì: Toro creativo

1° Acquario: avrete una giornata fortunata in cui le soddisfazioni che cercate da tempo saranno tutte a portata di mano. Potreste anche fare degli incontri che potrebbero cambiare per sempre la vostra cerchia di amicizie più strette.

2° Toro: ottima giornata sul lavoro, saranno le ore giuste per portare avanti nuovi progetti.

La creatività in questo momento sarà ai massimi livelli per cui sfruttarla al meglio vi darà dei risultati eccellenti.

3° Ariete: troverete molto soddisfacente l'andamento delle relazioni interpersonali sul lavoro, potreste avere a che fare anche con nuovi membri nel vostro team.

4° Pesci: avrete una bella vivacità che potrebbe permettervi di portarvi avanti con il lavoro in modo proficuo: è il momento di lanciarvi in un progetto ambizioso.

Cancro, periodo in famiglia

5° Leone: potreste avere un bel colpo di fortuna in merito a delle questioni professionali irrisolte e dare anche alla vostra squadra una bella spinta verso il successo. Secondo l'Oroscopo state conoscendo anche una rinnovata sintonia in famiglia che probabilmente vi porterà anche ad un riavvicinamento con il partner.

6° Bilancia: un certo buonumore vi farà lasciare alle spalle molta negatività nonostante poco o nulla sia effettivamente risolto sul piano emozionale e sentimentale. Con il partner le cose non stanno andando molto bene, le amicizie vi saranno comunque d'aiuto.

7° Cancro: vi affiderete alla famiglia e agli affetti per trascorrere un pomeriggio all'insegna della spensieratezza.

Secondo quando riportato dall'oroscopo scoprirete anche una bella esperienza da fare e che non vedrete l'ora di intraprendere.

8° Sagittario: la comunicazione con i colleghi entra in una fase decisiva: ponete attenzione alle parole che utilizzate in questo momento, potrebbero essere davvero essenziali per sviluppare legami che risultino produttivi per entrambe le parti.

Vergine sottotono

9° Scorpione: dovreste essere meno intransigenti con l'ambiente lavorativo e dare maggiori possibilità di comunicazione all'interno del contesto domestico. Con le amicizie invece potreste avere un atteggiamento diametralmente opposto che potrebbe fare la differenza.

10° Gemelli: dovrete fare qualche piccolo sacrificio per poter fare qualche passo in più successivamente. Sempre sul lavoro farete molta difficoltà nell'adattarvi ad una nuova mansione.

11° Vergine: vi sentirete un po' giù di corda, ma l'importante per voi saranno i profitti che in questo momento sono un po' rallentati. Gli impegni potrebbero essere di ostacolo nel rapporto con partner ed amici.

12° Capricorno: essere taciturni in questo momento potrebbe essere controproducente per un affare in cui servirà necessariamente avviare una trattativa, avrete comunque voglia di stare per conto vostro.