Ultima giornata della seconda settimana del mese di marzo che prende il via per tutti i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo della giornata con le novità astrologiche ed i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore attenzione perché entro la fine del mese sarà possibile vivere una bella emozione, potrete fare dei buoni programmi. Nel lavoro se ci sono delle questioni da portare avanti cercate di agire adesso.

Toro: per i sentimenti Luna in opposizione che invita a trascorrere una giornata tranquilla.

Se una persona vi interessa fatevi avanti perché Venere aiuta. Nel lavoro l'importante è andare avanti anche se tutto al momento vi sembra rallentato.

Gemelli: a livello sentimentale c'è qualcosa in più che arriverà in questa giornata, le cose vanno molto meglio. Nel lavoro Saturno dissonante porta novità in vista dei prossimi giorni. Fate attenzione.

Cancro: in amore in questa giornata alcuni pianeti saranno in opposizione, per questo motivo attenzione alle parole. Se c'è stata una separazione le cose cambieranno da metà mese. A livello lavorativo entro poche settimane potrebbero arrivare buone notizie.

Leone: a livello sentimentale qualche tensione è possibile, bisognerà risolvere dei problemi al più presto.

Nel lavoro i rapporti con gli altri dovranno essere gestiti al meglio.

Vergine: a livello amoroso giornata che aumenta le passioni ed i desideri, vivetela al meglio. Nel lavoro siete in attesa di un rinnovo o un cambiamento che al momento però tarda ad arrivare.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che permette di fare delle scelte importanti, attenzione solo a possibili dubbi nei rapporti.

Nel lavoro c'è la necessità di verificare la tenuta di un rapporto adesso. Fase di stanchezza.

Scorpione: in amore Luna nel segno che porta delle buone intuizioni ed i rapporti con gli altri saranno favoriti. Nel lavoro qualsiasi cosa abbiate in mente di fare agite nel più breve tempo possibile.

Sagittario: a livello sentimentale ci sarà la possibilità di vivere una nuova storia grazie alla Luna nel segno, le amicizie adesso saranno importanti.

Nel lavoro meglio fare subito uno sforzo ora ed evitare però rischi inutili.

Capricorno: a livello amoroso le nuove storie saranno importanti visto che la Luna è favorevole, proposte ideali adesso. Nel lavoro probabile che in questo giorno possano arrivare delle novità, le idee saranno favorite.

Acquario: per i sentimenti fase che vi vede più riflessivi, qualcosa potrebbe però non funzionare. Giornata che vedrà un po' di stanchezza. Nel lavoro ci sarà la possibilità di ottenere un nuovo incarico.

Pesci: in amore in questi giorni ci sarà la possibilità di vivere qualcosa di importante. Nel lavoro tutto procederà nel verso giusto.