Prosegue la prima settimana di primavera. Scopriamo come andrà martedì 21 marzo con le stelle e l'oroscopo in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata i single del segno potrebbero fare degli incontri particolarmente importanti. In arrivo quindi delle belle novità. Con Giove nel segno, sarà meglio stare cauti per quel che riguarda l'ambito professionale.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 21 marzo sarà caratterizzata da recupero a livello psicofisico. Nel lavoro cercate di non velocizzare troppo i tempi.

Per quel che riguarda l'amore una storia nata da poco potrebbe diventare qualcosa di più.

Gemelli: con Mercurio favorevole buon momento per l'amore, delle amicizie potranno essere approfondite. Non manca la creatività in ambito lavorativo, cercate di non farvi sopraffare dalle vostre paure.

Cancro: possibili complicazioni in ambito amoroso, ma non manca la carica. In ambito professionale con Saturno favorevole meglio non sprecare energie.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di martedì 21 marzo sarà caratterizzata da novità in ambito professionale. Il sole è dalla vostra parte. Possibili disagi da affrontare in ogni caso in ambito amoroso.

Vergine: possibili crisi riguardano il lato amoroso, problematiche già affrontate negli ultimi tempi se siete in coppia da un lungo periodo.

Nel lavoro verificate attentamente il vostro operato.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: Siate prudenti in campo professionale, in particolare in questo periodo di fine marzo. In amore non cedete a polemiche che vi hanno già creato fastidi in passato.

Scorpione: siate cauti in ambito sentimentale, possibili cambiamenti in arrivo.

Presto Giove sarà opposto, cercate di ultimare i vostri progetti in ambito professionale.

Sagittario: belle le stelle che riguardano il campo professionale. In amore con il Sole dalla vostra parte vi sentite più passionali rispetto alle giornate precedenti.

Capricorno: la giornata di martedì 21 marzo sarà caratterizzata da possibili crisi che riguardano le coppie che negli ultimi tempi non sono riusciti a trovare il giusto compromesso.

Cercate di ascoltare il partner ed evitate di fare passi affrettati. Nel lavoro arrivano buone occasioni.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale belle le stelle di questa giornata, se le coppie lo necessitano questo è il periodo giusto per arrivare a dei chiarimenti. Nel lavoro non mancano buone prospettive per il futuro.

Pesci: a livello sentimentale Luna favorevole, mettetevi in gioco. In campo lavorativo potreste sentirvi stanchi, ma delle conoscenze agevolano i vostri progetti.