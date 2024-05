L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In verifica i sei simboli dello zodiaco compresi dalla Bilancia a Pesci. Ansiosi di sapere chi, tra i segni appartenenti alla seconda sestina, potrà contare su una settimana favorevole?

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 6 a domenica 12 maggio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana si prospetta in gran parte semplice per voi del segno.

Con gli astri parzialmente a favore, è presumibile che non incontrerete molte difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale. Si evidenzia soprattutto l'intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari, gestiti con indubbia intelligenza. Per quanto riguarda gli affetti, gli astri prevedono qualche piccola turbolenza all'interno del rapporto. Questo problema potrebbe manifestarsi soprattutto nel contesto di coppia: alcuni di voi, affrontando situazioni particolari, potrebbero trovare soluzioni soddisfacenti grazie ai consigli provvidenziali di un amico o di un'amica. Per i single, il bisogno di emozioni sarà soddisfatto grazie alla presenza della Luna in Gemelli e in Cancro.

Infine, nel lavoro, le stelle esalteranno la creatività, spingendovi verso esperienze in campi mai esplorati: provare non costa nulla.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ giovedì 9, sabato 11;

★★★★ mercoledì 8, venerdì 10, domenica 12;

★★★ lunedì 6 maggio;

★★ martedì 7 maggio 2024.

♏ Scorpione: voto 5.

Settimana da dedicare al riposo. Infatti, si avvicina un periodo "sottotono". Considerando il cielo astrale attuale, si consiglia di concentrarsi solo su progetti mirati, facendo affidamento sull'aiuto di persone fidate. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste sentirvi meno coraggiosi rispetto ai giorni passati. Comunque, non dovrebbero esserci dubbi sull'amore della persona che vi sta accanto, quindi non createveli.

Per i single, gestire i rapporti con il nervosismo che non vi dà tregua risulta essere una bella sfida. Se pensate di poter vivere sereni, non sarà così: alcuni pianeti saranno dissonanti al vostro segno. Tralasciate le cose pubbliche, gli affari e i contatti che non ritenete importanti; dedicatevi solo agli affetti, perché alcune situazioni potrebbero non andare a buon fine. Nel lavoro, vi distinguerete per una lentezza assoluta: sarete meno spigliati del solito ma pian piano farete quel che dovete.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ domenica 12 maggio;

★★★★ lunedì 6, martedì 7, sabato 11;

★★★ mercoledì 8, venerdì 10;

★★ giovedì 9 maggio 2024.

♐ Sagittario: voto 7.

Da qualche tempo state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Tranquilli, in base a quanto messo in evidenza dall'Astrologia, finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso problema. In amore, anche se tra le coppie più solide ci sarà qualche diverbio, la passione metterà a tacere ogni cosa. Insieme si supera tutto, sappiatelo! Per i single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta. Sicuramente inaspettata ma molto interessante: se fosse, sarebbe cosa gradita, sì o no? Per quanto riguarda il lavoro, piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora nel presente per non ripeterli in futuro.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno venerdì 10 maggio;

venerdì 10 maggio; ★★★★★ sabato11, domenica 12;

★★★★ lunedì 6, giovedì 9;

★★★ martedì 7 maggio;

★★ mercoledì 8 maggio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. In programma una settimana abbastanza discreta. Per gran parte del periodo sarete di buonumore: riuscirete a fare cose che vi piacciono, in modo facile e abbastanza veloce. In amore, se avete una storia d'amore felice in corso, vi renderete conto che vale la pena di investire emozioni ed energie per renderla ancora più felice. Merito soprattutto dell'amichevole aspetto stellare, intelligenza, circostanze fortunate e istinto viaggeranno a braccetto; una simbiosi che vi consentirà di superare ogni ansia e di realizzare ottime cose.

Per i single, se avete conti in sospeso, potrebbe essere la settimana giusta per tentare di sistemarli. Mettete bene a frutto l'intelligenza e non negatevi il piacere di coltivare argomenti di vostro interesse. Per quanto riguarda il lavoro, buon periodo: potrete attingere nuove energie da investire in piccole opportunità.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno;

★★★★★ lunedì 6, domenica 12;

★★★★ martedì 7, mercoledì 8, sabato 11;

★★★ giovedì 9 maggio;

★★ venerdì 10 maggio.

♒ Acquario: voto 7. L'oroscopo presume possa arrivare una settimana allineata alla normalissima routine. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite e trovate la grinta che alberga dentro di voi: evitate ogni mossa che non sia ben ragionata.

In amore, discrete prospettive: tornerete sicuramente a sorridere, confortati dalla frizzante influenza di astri benevoli. Le prese di posizione in famiglia non vi spaventeranno più di tanto e questo vi renderà finalmente tranquilli. Per voi single: saprete coinvolgere le persone che avete intorno con il vostro entusiasmo. La vita sentimentale sarà in prima linea tra le tante cose messe in programma. In molti potreste aver bisogno di più certezze, magari per fare esperienze nuove, molte delle quali alla base delle prossime esigenze sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, poche novità di rilievo. Forse, avete solo bisogno di una settimana di relax.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno martedì 7 maggio;

martedì 7 maggio; ★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9, domenica 12;

★★★ venerdì 10 maggio;

★★ sabato 11 maggio 2024.

♓ Pesci: voto 8.

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio predice un ottimo periodo, almeno sulla carta. Eventuali fatiche, anche a livello professionale, inizieranno in parte ad essere ricompensate, a patto di essere obiettivi e avere tanto buonsenso, così da non correre il rischio di oltrepassare certi limiti. In amore, la serenità in famiglia giocherà un ruolo di prim'ordine. Presentatevi con un piccolo dono ai figli e/o al partner, sarà un buon modo per rendere il clima gioioso, perché in questi giorni arriverà alle stelle anche l'intesa fisica con chi si ama: pronti a mettere in secondo piano eventuali litigi? Per voi single, non lo scopriamo oggi, conosciamo da tempo le stelle di maggio; possiamo dire che fra non molto diventerete il segno più affascinante tra i dodici.

Nel lavoro è prevista una fase promettente. Facile intravvedere un periodo ricco di opportunità, soprattutto per chi tratta affari o svolge un'attività in proprio.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: