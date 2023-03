L'oroscopo del 21 marzo 2023 consiglia ai nativi dei Pesci di risolvere in poco tempo eventuali questioni in sospeso. Mentre le persone nate sotto il segno della Vergine si preparano ad affrontare le sfide più dure, i nati in Bilancia si ritrovano con tanti compiti da svolgere in questo periodo. Per sapere sulle attività cosmiche di questo periodo, consultate le seguenti previsioni astrologiche e le pagelle dedicate alla giornata di martedì 21 marzo 2023.

La giornata di martedì 21 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo siete combattuti tra aggrapparvi al passato o abbracciare il futuro.

Quest’ultima è la scelta migliore. Siete andati il più lontano possibile in una particolare direzione e ora è il momento di fare un cambiamento radicale. Voto: 6,5

Toro – Non intraprendete nuovi progetti per un po’ perché la vostra priorità è quella di consolidare quanto avete guadagnato nelle ultime settimane – e avete guadagnato molto. Prendete un buon progetto e lavoratelo finché non diventerà fantastico. Voto: 7

Gemelli – Sarete impazienti di portare avanti un nuovo progetto, ma dovete pazientare ancora un po’. Se riuscite a controllare l’impulso di fare le cose alla massima velocità, vedrete opportunità che altrimenti, nella fretta, potreste aver trascurato. Non è una gara. Voto: 6,5

Cancro – Sembra che voi abbiate paura della vostra stessa ombra e non è affatto da voi.

Senza dubbio, è perché c’è una quantità crescente di attività cosmica nell’area più sensibile della vostra vita. Non preoccupatevi, ciò che temete di più non può farvi del male. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di martedì 21 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Cercate di accettare ciò che sta accadendo intorno a voi in questo periodo, anche se sicuramente non approvate.

Questa è una di quelle occasioni in cui, se continuate a fare solo le vostre cose, il resto del mondo vi lascerà in pace. Voto: 7

Vergine – Vi piace prendere l’iniziativa e far accadere le cose e questo è positivo, perché una raffica di attività cosmica nel settore della carriera produrrà opportunità per eccellere. Le sfide che state per affrontare saranno dure, ma voi lo siete molto di più.

Voto: 7

Bilancia – Un collega vi caricherà di compiti impegnativi questa settimana, se riuscirete a portarli a termine è un miracolo. Non vi è venuto in mente che potrebbe comportarsi così perché vuole che voi vi arrabbiare? Non innamoratevi. Voto: 6

Scorpione – Le attività cosmiche metteranno a dura prova la vostra pazienza nei prossimi giorni e se altri tentano di buttarvi fuori, dovete far sapere loro che non ha nulla da temere. Comportatevi come se non fosse minimamente spaventati dal loro comportamento, anche se lo siete. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni di martedì 21 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcune delle vostre opinioni possono essere controverse, ma qual è il problema?

Avete il diritto di credere a ciò che volete credere e chiunque cerchi di zittirvi o urlarvi non dovete avere dubbi sul fatto che non ci riuscirà. Dite la vostra e ditela ad alta voce. Voto: 7

Capricorno – Ciò che accadrà nei prossimi giorni vi riporterà con i piedi per terrà con un po’ di scompiglio, ma solo perché siete andati in direzioni che non potranno mai essere giuste per voi. Ascoltate il suggerimento dell'Oroscopo e concentratevi solo su ciò che viene naturale. Voto: 6,5

Acquario – Se negli ultimi tempi avete permesso al vostro partner e alle persone care di farla franca con cose che non meritavano, adesso dovete bilanciare la situazione insistendo sul fatto che seguano le regole. In caso contrario, le cose potrebbero rapidamente sfuggire di mano.

Voto: 6,5

Pesci – Eventuali questioni in sospeso che potreste aver lasciato dietro di voi devono essere risolte una volte per tutte nei prossimi due o tre giorni. Ciò vale soprattutto per i piani di viaggio e sociali che devono ancora essere completati. Se non li finalizzate ora, potrebbero non decollare mai. Voto: 6