L'oroscopo del weekend dal 4 al 5 maggio [VIDEO] prevede emozioni e pensieri per i Gemelli, che dovranno scontrarsi con la Luna in quadratura, mentre il Leone sarà piuttosto attento a quel che fa sia in amore che al lavoro. Scorpione mostrerà insicurezza soprattutto in amore, mentre Bilancia agirà spesso d'istinto al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 maggio 2024 segno per segno

Ariete: questo primo weekend del mese non sarà affatto male. Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, potrete contare sulla Luna in buon aspetto durante la giornata di domenica, che vi regalerà ancora buone emozioni insieme al partner.

In ambito lavorativo Marte e Mercurio v'indicheranno la strada migliore per poter raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che brilla di luce propria in questo periodo grazie alla Luna e Venere favorevoli. Con il partner ci sarà una meravigliosa intesa, che andrà a raggiungere l'apice proprio durante il vostro mese. Sul fronte professionale tutto sembra andare bene per il momento. Prendetevi i vostri tempi per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Gemelli: avrete a che fare con una fastidiosa Luna in quadratura. Fortunatamente da domenica ritroverete fiducia nel vostro rapporto, ciò nonostante emozioni e pensieri aleggeranno continuamente nella vostra mente, portandovi a vivere un rapporto spesso altalenante.

In ambito lavorativo ve la caverete bene grazie a Marte e Mercurio, con idee ed energie sempre elevate per portare al successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un fine settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti. In amore Venere vi spingerà a vivere il vostro rapporto con emozione e sentimento, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in quadratura.

Sul fronte lavorativo attenzione alle scelte che prenderete, perché con Mercurio e Marte negativi non sarà semplice raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: presterete particolare attenzione a quello che farete. In amore la Luna giungerà in vostro soccorso durante la giornata di domenica, aiutandovi a vedere il vostro rapporto con responsabilità.

Anche nel lavoro sarete più responsabili, ma soprattutto pieni di idee e speranze verso nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: forse questo weekend non inizierà al meglio a causa della Luna in opposizione, ciò nonostante potrete vivere una buona relazione di coppia, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in una posizione migliore. Nel lavoro sarà un periodo di crescita, dove serviranno nuove idee che possano portarvi in alto. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale incerta in questo periodo. Questo cielo non sarà così clemente nei vostri confronti. In amore non ci sarà una perfetta intesa con il partner, e neanche voi cuori solitari sarete così interessati a costruire nuovi rapporti.

Anche nel lavoro non sarà un periodo favoloso considerato Marte e Mercurio opposti. Non tutti i vostri progetti potrebbero funzionare. Voto - 6️⃣

Scorpione: mostrerete tanta insicurezza. Anche se la Luna vi favorirà durante la giornata di sabato, con Venere in opposizione non sarà facile trovare stabilità all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuovi stimoli per i vostri progetti, e continuare a mettere a segno buoni risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: questo fine settimana non inizierà bene in amore a causa della Luna in quadratura. Domenica avrete modo di riprendervi, ma cercate di vivere la vostra relazione di coppia senza eccedere troppo. Per quanto riguarda il lavoro sarete sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi grazie alla posizione di Marte e Mercurio, in trigono dal segno amico dell'Ariete.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo nel complesso discreto per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere vi aiuterà a vivere una bella relazione di coppia, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica. Nel lavoro i vostri progetti non sembra stiano funzionando per il meglio a causa di Marte e Mercurio in quadratura. Fate mente locale, e cercate di capire dove potete migliorare. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un fine settimana poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti considerata Venere in quadratura. Anche se la Luna vi darà una mano durante la giornata di domenica, il vostro modo di amare non sarà sempre così convincente. Nel lavoro invece ci saranno tutti i presupposti necessari per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: ottimo weekend sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio e non mancheranno i momenti di emozione pura con la vostra fiamma. In ambito lavorativo metterete le cose in chiaro fin da subito, e con Giove e Saturno favorevoli i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣