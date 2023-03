Sta per prendere via una nuova giornata, quella di domenica 26 marzo 2023 per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo con i cambiamenti e le novità in amore e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le stelle sono interessanti, quindi è meglio non rimanere chiusi in sé stessi e invece provare a uscire. La giornata porta energia. Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, le stelle adesso aiutano.

Toro: per i sentimenti il fine settimana si conclude nel modo migliore.

Tutto sarà più semplice da gestire. Nel lavoro alcuni si sentono messi da parte, ci sono possibili conflitti da superare.

Gemelli: a livello amoroso la giornata porta delle buone novità, qualcosa di intrigante non manca. Attenzione solo a una fase di agitazione. Nel lavoro è probabile che arrivino delle nuove opportunità, ma bisognerà avere pazienza.

Cancro: in amore è una giornata positiva con la Luna nel segno che porterà più vigore. Cielo che regala emozioni. A livello lavorativo se c'è da fare un passo importante agite adesso visto che le intuizioni saranno favorite.

Leone: per i sentimenti Luna in buon aspetto, tutto sarà favorevole adesso e c'è il desiderio di risolvere alcune questioni.

Nel lavoro periodo migliore per applicare e programmare qualcosa di nuovo.

Vergine: in amore la giornata potrebbe portare qualche difficoltà, cercate di prendere tutto con calma. Nel lavoro potrebbe arrivare una buona risposta o si potrebbe risolvere un problema.

La seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso è una giornata interessante e con la Luna favorevole, il periodo è molto interessante.

Nel lavoro potreste essere chiamati a fare qualcosa di nuovo, cercate delle novità.

Scorpione: in amore è una giornata interessante, i rapporti però potrebbero essere messi in discussione, dato che Venere è in opposizione. Nel lavoro tutto potrà migliorare da qui ai prossimi giorni e già queste ore aiuteranno.

Sagittario: a livello sentimentale state pensando a troppe cose in questo momento, lasciate da parte ogni incertezza.

Nel lavoro le stelle aiutano, anche per quanto riguarda le spese da affrontare.

Capricorno: per i sentimenti superate eventuali polemiche, questo è la giornata da vivere con ottimismo. Nel lavoro tutte le proposte vanno analizzate con calma, Giove comunque sarà favorevole.

Acquario: a livello sentimentale con Luna in buon aspetto vivrete tutto con più semplicità. Nel lavoro se c'è da firmare un accordo potrete fare ora delle scelte importanti.

Pesci: in amore è il periodo giusto per vivere qualcosa di bello, attenzione però a qualche possibile discussione in serata. Nel lavoro vi sentite più attivi e pronti all'azione.