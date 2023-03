L'Oroscopo di domenica 26 marzo ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, sulla base dei transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. L'amore e la vita sociale hanno un ruolo fondamentale, ma anche gli hobby e i talenti vengono valorizzati. È presente una classifica che consente di dare uno sguardo generale al posizionamento di ogni segno zodiacale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 marzo.

Oroscopo di domenica 26 marzo: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): questa domenica avrà tanto da offrirvi.

Finalmente, riuscirete a liberarvi delle antiche paure, per dedicarvi ai vostri sogni nel cassetto. Sarà un viaggio emozionante, caratterizzato dalla voglia di scoprire aspetti caratteriali inediti. Avrete la stessa attenzione anche nei confronti delle persone che vi staranno accanto.

Scorpione (2° posto): aprire le porte all'amore non sarà facile. Il vostro approccio, però, si rivelerà vincente. Le stelle, inoltre, staranno dalla vostra parte. Potrete contare sulla presenza di una persona audace ed empatica. Condividerete tanti hobby e darete vita a progetti inaspettati.

Pesci (3° posto): sarete perfettamente in grado di controllare le vostre emozioni. Non vi farete prendere dal panico perché avrete intenzione di vivere una giornata spensierata e all'insegna del divertimento.

Gli amici vi regaleranno tante emozioni. La loro compagnia si rivelerà davvero esilarante.

Leone (4° posto): sarete socievoli e affettuosi. La vostra energia positiva contagerà gli amici e il partner. Sarà divertente stare tutti insieme, ma non avrete voglia di ammettere nel gruppo persone troppo cupe e svogliate. Le cattive compagnia, infatti, influenzeranno l'umore di tutti, anche il vostro.

Previsioni astrologiche del 26 marzo: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): non vi piaceranno le persone troppo giocherellone. Pretenderete serietà da parte del partner, soprattutto per le cose importanti. Le emozioni saranno ben visibili sul vostro viso. Questo potrebbe comportare più di uno scontro. La famiglia avrà molti consiglia da darvi in ambito sentimentale.

Sagittario (6° posto): non accetterete di buon grado i rifiuti. Da una parte, sentirete il bisogno di esporvi, dall'altra, però, tenderete a vacillare davanti ad alcune situazioni. Non vorrete infierire sulla vostra autostima. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tralasciare occasioni preziose.

Ariete (7° posto): vorrete migliorare la vostra situazione economica. Non avrete preoccupazioni eccessivi, ma l'idea di potervi togliere qualche sfizio in più vi rassicurerà. Sarete determinati a impegnarvi sul lavoro, anche a costo di sacrificare le divertenti ore del weekend.

Capricorno (8° posto): la giornata procederà in modo altalenante. In alcuni momenti, vi sentirete fieri di voi stessi mentre, in altri, farete vincere le emozioni negative.

Per fortuna, le ore serali saranno caratterizzate da una netta ripresa. La compagnia del prossimo vi aiuterà a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Previsioni zodiacali del giorno 26 marzo: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): rispetto al giorno precedente, ci sarà un leggero miglioramento. Non potrete considerarvi fortunati, ma inizierete a comportarvi in modo diverso. Sarà più semplice portare avanti la relazione sentimentale e anche i rapporti con la famiglia appariranno maggiormente sereni.

Acquario (10° posto): sarete intimoriti dal partner. Non riuscirete a far sentire la vostra voce perché le sue reazioni vi incuteranno ansia. Le previsioni astrologiche vi consigliano di riflettere accuratamente sul vostro rapporto.

Potrebbe essere necessario introdurre delle modifiche.

Vergine (11° posto): parlerete senza riflettere. Non saprete gestire la rabbia e questo darà vita a sfoghi inaspettati. Le persone che vi staranno accanto rimarranno molto sorprese dall'accaduto. In alcuni casi, potrebbe esserci anche un repentino allontanamento da parte loro.

Bilancia (12° posto): sarà inutile dare peso alle questioni amorose. Questa non sarà la giornata giusta per intraprendere una nuova relazione. Dovrete essere pazienti, in modo da non farvi sfuggire il momento più opportuno. Nel frattempo, potrete concentrarvi sui vostri talenti artistici.