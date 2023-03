Un'altra giornata sta per arrivare per tutti i 12 segni zodiaco. Il mese di marzo entra sempre di più nel vivo e continuano i cambiamenti astrologici e le novità per tutti. Di approfondiamo seguito l'oroscopo del 9 marzo 2023.

L'oroscopo della prima sestina

Ariete: in amore è una fase positiva per fare delle scelte in vista del futuro, la situazione generale è interessante con Venere nel segno. Nel lavoro avrete la possibilità di vivere qualcosa di nuovo da qui ai prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti questo è un momento che vi vede maggiormente nervosi, meglio stare attenti a risolvere qualche dubbio.

Nel lavoro le spese non mancano, ma vorreste fare qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un momento che vi permetterà di avvicinarvi a una persona che vi interessa, ma dovrete essere più prudenti. Nel lavoro c'è chi vorrebbe programmare dei cambiamenti, attenzione però a Saturno dissonante.

Cancro: in amore inizia una fase che vi vede maggiormente stanchi, sarà difficile gestire alcune cose. A livello lavorativo è un periodo importante per risolvere alcuni problemi.

Leone: per i sentimenti è una giornata che vede la Luna favorevole, se ci sono state delle intemperie con qualcuno da ora potrete risolverle. Nel lavoro non è facile al momento affrontare alcuni problemi, ci vorrà maggiore prudenza.

Vergine: a livello amoroso le prossime giornate saranno interessanti, attenzione solo a Saturno in opposizione. Nel lavoro arriva una fase che porterà maggiori proposte, verificate la possibilità di un concreto cambiamento.

La seconda sestina

Bilancia: in amore potrete affrontare un discorso adesso, siate più propositivi. Nel lavoro bisogna fare attenzione a tutto quello che arriva, i risultati comunque saranno positivi.

Scorpione: a livello sentimentale le stelle sono al momento conflittuali, una storia potrebbe vivere delle incomprensioni. Nel lavoro è meglio evitare brusche discussioni in questa giornata, così potrete superare al meglio i problemi.

Sagittario: in amore in questa giornata potrete vivere dei momenti particolari e se c'è un progetto in ballo portatelo avanti con maggiore energia.

A livello lavorativo non mancheranno delle opportunità per realizzare dei buoni risultati.

Capricorno: per i sentimenti se una storia non funziona è meglio trovare un accordo su come proseguirla, i single del segno invece potrebbero fare e incontri particolari. Nel lavoro è un momento che porta più idee, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più nei prossimi giorni.

Acquario: a livello amoroso la Luna è favorevole, avrete la possibilità di programmare un cambiamento. Nel lavoro ultimamente avete dovuto mettere da parte un progetto, ma ora esso potrà ripartire.

Pesci: in amore si può tentare un recupero adesso, dovrete essere però maggiormente prudenti. Nel lavoro se ci sono stati dei problemi ora potranno essere risolti, intanto potrebbe arrivare anche un cambiamento.